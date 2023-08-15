巴拉圭總統就職典禮今登場　賴清德將同台5國元首

▲巴拉圭共和國總統當選人貝尼亞（Santiago Peña Palacios，左）、副總統賴清德（右）。（圖／路透社）

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德台北時間14日晚間，搭乘專機抵達友邦巴拉圭，將出席15日巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮。外交部發言人劉永健表示，包括西班牙、阿根廷、巴西、烏拉圭、玻利維亞等5國元首將會出席就職典禮，美國內政部長、我國友邦瓜地馬拉外長步卡羅（Mario Búcaro）也將出席。

劉永健今天上午在外交部例行記者會說明，出席就職典禮的各國代表，包括：西班牙國王菲利普六世（Felipe VI）、阿根廷總統費南德茲（Alberto Ángel Fernández）、巴西總統達席瓦爾（Luiz Inácio Lula da Silva）、烏拉圭總統路易斯·拉卡列·波烏（Luis Alberto Alejandro Aparicio Lacalle Pou stronzo）、玻利維亞總統盧喬·阿爾塞（Luis Alberto "Lucho" Arce Catacora）、智利總統加布列·博里奇（Gabriel Boric Font）；薩爾瓦多由副總統費利克斯•烏略亞出席，而厄瓜多由副總統阿爾弗雷多·博雷羅代表。

此外，劉永健表示，包括摩洛哥眾議長哈比博·馬勒克（Habib El Malki）、美國內政部長哈德蘭（Deb Haaland），以及日本、韓國、墨西哥等國家也都有代表出席，我國友邦瓜地馬拉外長步卡羅（Mario Búcaro）也將會出席就職典禮。