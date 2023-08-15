民進黨：柯文哲市府108人涉貪　還縱容高虹安貪污

▲民進黨中央黨部今天上午舉行「柯侯與黑金貪腐零距離」記者會。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長高虹安因立委期間涉嫌詐領助理費遭台北地檢署起訴，民進黨今（15日）舉行記者會抨擊民眾黨總統參選人柯文哲說，柯市府任內有高達108名公務員涉貪，層級最高的是勞動局長陳信瑜，高於前市長郝龍斌任內的102人；柯文哲開記者會挺高虹安是「全黨挺一人（貪污）」，批評別人正義凜然，卻縱容自家人貪污抄襲，是雙重標準。

民進黨發言人張志豪、台北市議員簡舒培、台北市立委參選人吳沛憶、新北市立委參選人李坤城今天上午出席「柯侯與黑金貪腐零距離」記者會，批評柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜只是嘴巴反黑金，實際上毫不避諱的跟黑金貪腐站在一起，全力護航貪腐，也到處跟地方的牛鬼蛇神為伍。

吳沛憶表示，柯文哲過去非常愛打清廉牌，他聲稱郝龍斌任內，北市公務員貪污有102人，但是根據北市府的統計，在柯文哲任內卻是108人；其任內發生的弊案，涉案層級最高的就是勞動局長陳信瑜，把特別費拿來核銷家族聚餐、購買自家的食材，加上陳信瑜因「鏡電視洩密案」被起訴，用勞動局長身分取得勞檢資料交給民眾黨立委蔡璧如，顯然也是「政府資源的不當使用」，按照柯文哲的標準，這也是貪腐。

吳沛憶細數，2023年4月，承辦台北市客家文化公園的衛工處副工程司涉及浮編數百萬元預算圖利廠商，再從中收取數十萬元回扣而遭到檢調搜索；柯文哲任內的殯葬處副處長王文秀涉及跟業者收賄、洩漏標案資訊，也在今年6月被起訴；北市府公燈處前處長陳榮興，遭到圖利罪起訴，基本上已經是主管涉案。

吳沛憶諷刺說，柯文哲過去自吹自擂，整天把清廉掛嘴邊，但實際上做得根本沒有比較好，現在高虹安、陳信瑜等人捲入涉貪案，有的起訴，有的還在調查，柯文哲自己「上梁不正」，過去標榜的清廉牌，隨著一件件案件的起訴，現在都變成了自打臉。

簡舒培表示，高虹安因詐領助理費案被起訴，柯文哲卻召開記者會情義相挺，「全黨挺一人（貪污）」，柯文哲說相信高虹安「絕對沒有貪污企圖」，這說法與蔡壁如碩士論文抄襲被撤銷學位時，說「相信她沒有主觀抄襲意圖」完全一樣，這就是柯氏作風「雙重標準」，批評別人正義凜然，卻縱容自家人貪污抄襲，永遠只會罵別人，從不反省自己。

簡舒培也提及，柯文哲總是以高道德標準自居，但其實身邊一堆有爭議人物，包括競選辦公室主任陳亞麟在枋寮鄉長任內因涉貪遭起訴，還出席有幫派背景的愛心協會春酒；還有負責「黨務」的民眾黨中央委員兼台商事務委員會主委張凱鈞，曾在2018年參選台北市大安文山議員時，涉及謊報留學經費等案件，被桃園地檢署以詐欺、偽造文書罪起訴，目前還在審理中；甚至嘉義選哲之友會總會長王冠鈞被指控涉嫌架設賭博網站、暴力討債、恐嚇等黑歷史，作為總統參選人也絲毫不避諱，也不道歉，令人質疑這就是柯文哲口中的「新政治」？

對於侯友宜，李坤城表示，標榜警察正義的侯友宜，主政期間的新北市府，說要反黑金復辟，結果都是黑金掛鉤，包括工務局被抓涉貪圖利建商40億元、殯葬處多人長年每月收受業者紅包，甚至愛將前石碇區長李浩榕涉嫌將非農用的土地，核發「農業使用證明書」，這些縱容貪腐事蹟歷歷在目。

李坤城說，面對國民黨的黑金貪腐，包括宜蘭縣長林姿妙、雲林縣議長沈宗隆、澎湖縣議長劉陳昭玲、台南市前議長李全教、中常委傅崐萁、蕭景田等人，未見侯友宜有任何表態，甚至競選行程，6月跟苗栗縣長鍾東錦吃飯、會見新竹市議長許修睿，也和顏清標合體，日前還跟李全教在募款餐會同台，在主桌旁擁抱，對照在政大座談會向大學生宣稱「不為選票，黑金就是殺到沒」，侯友宜根本就是雙面人。