趙怡翔稱「侯柯」婉拒彭博訪問　民眾黨：錯誤訊息！已著手安排

▲台灣民眾黨副秘書長許甫。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨總統參選人賴清德近日接受外媒《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）專訪，賴清德競選辦公室發言人趙怡翔今日接受資深媒體人黃暐瀚專訪時表示，目前國民黨與民眾黨的兩位總統參選人都婉拒彭博社訪問，所以這次的台灣總統大選報導成為賴清德「獨家」。不過，黃暐瀚指出，民眾黨文宣部主任許甫澄清，趙怡翔談到另兩位總統參選人婉拒受訪是「錯誤訊息且未經查證」，事實上，彭博社已經與民眾黨聯繫多時，並已著手在安排相關訪問。

副總統賴清德出訪友邦過境紐約，14日赴美國職棒大聯盟紐約大都會主場花旗球場參觀，並觀看大都會對戰亞特蘭大勇士的比賽；而駐美代表蕭美琴則在臉書發出兩人在球場的背影照，球衣背號引發外界猜測兩人是否將組成「賴蕭配」。

黃暐瀚今日在臉書發文指出，賴清德何時要宣布副手，目前沒有時間表，但幾次過境美國，與蕭美琴間的「德美互動」皆引人關注。蕭美琴在臉書貼出一張她與賴清德看棒球的「背面球衣照」，賴清德1號，蕭美琴11號，若視作羅馬數字有「1、2」含義，讓許多民進黨支持者敲碗，「就是這個搭擋了！」

不過對於「賴蕭配」，黃暐瀚提及，賴清德競選辦公室發言人趙怡翔受訪時說明，賴清德與蕭美琴兩人在性別、歷練各方面確實「高度互補」，民進黨支持者們對賴清德搭擋蕭美琴參選總統、副總統也非常期待。

黃暐瀚透露，賴清德近日接受外媒《彭博商業周刊》專訪，在兩岸、避戰、備戰、台獨等議題都直球對決；其中，趙怡翔說，彭博社來台專訪時，另外兩位總統參選人都婉拒接受訪問，所以彭博社這次的台灣總統大選報導，變成賴清德「獨家」，而點這讓他有點不解，也有點意外。

然而，黃暐瀚補充，民眾黨文宣部主任許甫澄清，趙怡翔談到另兩位總統參選人婉拒受訪是「錯誤訊息且未經查證」，事實上，彭博社已經與民眾黨聯繫多時，並已著手在安排相關訪問。