健身教練勒殺女友稱「我等一下就跟上」　判15年定讞

▲健身教練殺害女友後，獲輕判15年定讞。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市張姓健身教練不甘與女友分手，在網路上搜尋各式殺人手法，去年2月間在板橋租屋處徒手掐斃女友，之後試圖自戕遭救回。一審重判無期徒刑，但二審他獲輕判有期徒刑15年，全案再上訴，最高法院14日駁回上訴定讞。

本案發生於去年2月間，張男不滿女友打算分手竟萌生殺意，一開始用YouTube搜尋殺人手法，並自2月中後向友人表達殺人念頭。案發當天下午4時許，張男約好與女友到共同租屋處見面，一同整理物品。晚間8時許，張男趁女友背對側躺在床上之際，徒手勒斃女友，嘴中還不停唸著「你先走，我等一下就跟上」。

張男犯案後向友人交代後事並表明要輕生，友人趕緊報警，警方到場後破門救人，張男持西瓜刀自戕，造成胸部穿刺傷及肺葉裂傷，警方將他送醫撿回一命，檢方則依照家暴殺人罪嫌，提起公訴。

一審法院審理後，將張男重判無期徒刑、褫奪公權終身。案經上訴，二審高等法院審理後，他主張原審判刑太重，還說非預謀殺人，乃臨時起意犯案；另外他也認為自己符合自首要件，應該減刑。至於高院詢問他是否安排賠償和解計畫？張男竟回應，未來希望能「在監獄中做手工」賠償被害家屬。

不過高院仍給予他大優惠，在未認定自首、不具情堪憫恕的狀況下，從無期徒刑改輕判有期徒刑15年。全案再上訴，最高法院14日駁回上訴定讞。