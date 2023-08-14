　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

35死囚釋憲求生路！憲法法庭判決死囚連身條款合憲

▲▼司法院祕書長林輝煌、發言人張永宏、大法官書記處長許辰舟說明大法官解釋。（圖／司法院提供）

▲司法院大法官書記處長許辰舟說明釋憲案。（圖／司法院提供）

記者吳銘峯／台北報導

35名死刑定讞的死囚認為最高法院《分案實施要點》中的「連身條款」違反公平審判等等憲法原則，因此聲請釋憲。憲法法庭14日做出宣判，認為該款規定並無違憲之虞，因此判決合憲。

最高法院現行分案辦法中規定，「案件經2次發回更審，再上訴第三審」及「重大刑事案件發回更審再行上訴案件」應由原同一承審法官審理，俗稱「連身條款」。由於目前38名死刑定讞的死囚中，有35名死囚均對此聲請釋憲，而法務部也因此暫停執行死刑，故本案引發關注。

不過大法官審理後，認為最高法院引發爭議的「連身條款」，並未牴觸公平審判原則。大法官書記廳長許辰舟也解釋，雖然聲請人認為同一案件繼續由同一法官審理，當然法官心證會一樣，必須要迴避才對。但大法官認為，最高法院實際上並無足夠數量的法官，可供不斷迴避；另外實務上有「執行職務顯有偏頗之虞」的迴避條款，若聲請人認為法官有偏頗，可依照本規定聲請法官迴避。

此外，本次釋憲爭點題綱涵蓋：(1)法官曾參與通常程序之裁判，於非常上訴程序未迴避；(2)法官曾參與更審前之裁判，於更審程序未迴避；(3)法官曾參與先前第三審程序撤銷發回之裁判，於同一案件再次上訴至第三審程序時未迴避等情形是否違憲？類型三如均由被告上訴有無不同？(4)司法院釋字第178號解釋是否應予補充？及《刑事訴訟法》第17條第8款規定、最高法院29年上字第3276號判例及80年版之最高法院第二次發回更審以後民刑事上訴案件分案實施要點第2點規定（即更二連身條款）之合憲性。

另外聲請人除了死囚以外，還包含前省府所屬的唐榮鐵工廠營運部經理劉政哲經貪污判刑定讞後，認為最高法院當時受理非常上訴案的法官，曾參與第二審判決而未迴避，也有違反公平法院等原則，一併聲請釋憲。此外，男子曾盛浩也聲請法官應迴避，維護公平審判權利。由於聲請人都認為違反公平法院、法定法官原則，因此併案一併審理。

ET快訊
「來去總統府住一晚」15組名單曝！　多名YouTuber入列
快訊／捲入高虹安詐領助理費案　李俊俋回應了
南韓「比基尼妹群」嗨坐重機　火辣畫面瘋傳
被metoo私訊灌爆　小紅老師震驚「竟有大人物」：會血流成河
若A助理費「有2條路可走」　律師點名這2人：不是大好就大壞
林子偉今註冊「台鋼狀元」一日限定　背號5號
高虹安沿用他辦公室制度！勞動部次長李俊俋遭告發　檢分案偵查
快訊／DJ Soda遭「多人襲胸」　二度怒嗆：我就喜歡穿得辣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黑人快看！要大牙公開道歉被譏違憲　造謠女遭判臉書澄清理由曝

屏鵝公路機慢車道遭轎車占用　枋寮警暑假以來開出逾300張罰單

快訊／台61線西段「預拌水泥車撞護欄」　側翻漏油駕駛脫困

國中女解數學題「被揉胸20多次」　補教狼師辯：搔癢讓她開心

卡努風災當天90歲長者受困工寮　勇警冒雨越土石流揹下山安置

「雙照」均註銷還敢上路　火爆騎士不爽遭攔查襲警！這下慘了

新北驚見「人體路障」！路口擋車10多次　民眾怒拍PO網提醒

把台北小巨蛋冰宮當ATM！逃逸女移工犯5竊　落網連雇主也慘了

9秒就有5騎士違規騎人行道！在台外國人轉貼影片「這就是高雄」

快訊／新北騎士自撞電桿倒地　頭部重創腳變形...失去心跳

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

20歲租車行員工急趕小三通　上演「玩命關頭」撞飛護欄

酒測過關開心向警說掰掰　下秒身分曝光被上銬逮捕

女友剪俐落短髮驚喜出現　長髮控男友崩潰飆高音XD

黃曉明問許光漢「何時結婚生子」　大聊「想要女兒」..遭批尷尬

原民婚禮新人藏驚喜！　溫馨感人→全場嗨翻天

黑人快看！要大牙公開道歉被譏違憲　造謠女遭判臉書澄清理由曝

屏鵝公路機慢車道遭轎車占用　枋寮警暑假以來開出逾300張罰單

快訊／台61線西段「預拌水泥車撞護欄」　側翻漏油駕駛脫困

國中女解數學題「被揉胸20多次」　補教狼師辯：搔癢讓她開心

卡努風災當天90歲長者受困工寮　勇警冒雨越土石流揹下山安置

「雙照」均註銷還敢上路　火爆騎士不爽遭攔查襲警！這下慘了

新北驚見「人體路障」！路口擋車10多次　民眾怒拍PO網提醒

把台北小巨蛋冰宮當ATM！逃逸女移工犯5竊　落網連雇主也慘了

9秒就有5騎士違規騎人行道！在台外國人轉貼影片「這就是高雄」

快訊／新北騎士自撞電桿倒地　頭部重創腳變形...失去心跳

KKday挖寶！「九州一日遊行程」3000元有找、探索古代神話發源地

鴻海AI伺服器做到一條龍服務　攜微軟布局低軌衛星

汪小菲「神秘新歡」疑被起底！　女網紅單方面認愛：是我太高調

黑人快看！要大牙公開道歉被譏違憲　造謠女遭判臉書澄清理由曝

邱毅嘆高虹安被檢察官坑陷　曝自救之道：加緊查林智堅相關弊案

屏鵝公路機慢車道遭轎車占用　枋寮警暑假以來開出逾300張罰單

PiA吳蓓雅點出現代1文明病　親吐出道心聲：註定沒有後路！

「來去總統府住一晚」15組名單曝　千萬訂閱、觀看破50億YTR入列

遭捲入高虹安詐領助理費案　李俊俋：絕無公積金制度

陽岱鋼教中文很融入　悍將洋投瑞恩第一餐愛上「筒仔米糕」

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

台中女郵局遞空白提款單！行員見8字報警

台中火燒車2人碳化雙亡　身分曝光

高虹安慘了　一審有罪就不能當市長

即／高虹安涉2案偵結　北檢10點說明

19歲小情侶雙亡！甜蜜出遊變自撞奪命

獨／狂追人妻不成怒砸冰店　老闆嘆：老婆太漂亮惹禍

女大生與男友出遊車禍成焦屍　家屬淚盼：只是同名

即／高虹安詐領助理費涉貪污遭起訴

助理願意捐出加班費　高虹安：請問哪裡有錯？

再增1死！台中自撞釀「碳化雙亡」

獨／驚悚！裸男陳屍台中旱溪　頭部倒插河床

童玩節壯男暴打13歲少年　舅還原對話

快訊／上班注意！　國1「3車追撞」紫爆回堵3公里

張立昂酒醉鬧鄰　上銬畫面曝光

更多熱門

相關新聞

林錫山貪污案　加判4年8月

林錫山貪污案　加判4年8月

立法院前秘書長林錫山涉及多起貪污案件，並有2.4億不明財產，先前已經遭判刑13年定讞，發監執行。其中他向某承包商收賄300萬元案件，經最高法院撤銷發回後，更一審改判4年8月。全案再上訴，最高法院14日駁回上訴定讞，林錫山刑期再增加。

健身教練勒殺女友　判15年定讞

健身教練勒殺女友　判15年定讞

35死囚連身條款釋憲案　今日宣判

35死囚連身條款釋憲案　今日宣判

一級毒品判無期部分違憲　法務部回應

一級毒品判無期部分違憲　法務部回應

恐龍大法官讓台灣販毒者放鞭炮

恐龍大法官讓台灣販毒者放鞭炮

關鍵字：

法律人權連身條款釋憲憲法法庭定讞死刑最高法院

讀者迴響

熱門新聞

李多慧「純白比基尼」太無敵！PTT也喊暈

韓大咖女神當眾遭侵犯　多人集體襲胸⋯她崩潰了

雙颱大迴轉　全台連下3天時間曝

台中女郵局遞空白提款單！行員見8字報警

楊昇達嗆吳宗憲「輸掉我對你的尊重」　遭封殺下場超慘

李玟老公爆出軌3年「火辣小三正面照外洩」！

明深夜鬼門開！3生肖注意　7禁忌一次看

台中火燒車2人碳化雙亡　身分曝光

于美人第一次叫外送「目睹震撼一幕」

6、7月電費「8513元」　冷氣控超崩潰

「樓中樓」住了回不去？專家：2、3房就好

綜藝男主持「8年零收入」揭悽慘境況！負債100萬

爽擁6妻！巴西男曝心聲：想找代理孕母

高虹安慘了　一審有罪就不能當市長

科技男年收300萬想婚　拒180萬薪女主管原因曝

更多

最夯影音

更多
機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！
大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面