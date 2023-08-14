前立法院秘書長林錫山又被查出收賄300萬　再加判4年8月定讞

▲立法院前秘書長林錫山貪污案件，再遭判刑 。（圖／記者劉昌松攝）



記者吳銘峯／台北報導

立法院前秘書長林錫山涉及多起貪污案件，並有2.4億不明財產，先前已經遭判刑13年定讞，發監執行。其中他向某承包商收賄300萬元案件，經最高法院撤銷發回後，更一審改判4年8月。全案再上訴，最高法院14日駁回上訴定讞，林錫山刑期再增加。

林錫山在2016年初遭檢調查出，涉嫌利用辦理採購電腦軟、硬體招標案的機會，收受廠商網遠科技負責人李保承3950萬元的賄賂，甚至在高鐵上收受賄賂金錢。檢方當時發動搜索立法院，並對林錫山聲請羈押獲准，全案於同年5月偵查終結，林錫山等13人遭提起公訴。一審重判他有期徒刑16年、褫奪公權6年，另外貪污所得3950萬元、不明財產2.3億餘元，均要追繳沒收抵償。

案件上訴二審，高等法院改認定林錫山犯下8個《貪污治罪條例》中的「職務上行為收賄罪」、1個「財產來源不明罪」、2個「洗錢罪」，合併執行有期徒刑15年，褫奪公權5年。全案再上訴第三審，最高法院審理後，將大部分的罪名定讞，僅將他收賄300萬元的部分撤銷發回更審。而林錫山定讞的案件經過檢方聲請訂應執行刑後，高院2019年間裁定他應執行13年。

撤銷發回更審部分，高院更一審改認定他犯下《貪污治罪條例》中的「不違背職務行為收賄罪」，判刑4年8月、褫奪公權5年，另外犯罪所得300萬元也要追繳沒收抵償。全案再上訴，最高法院14駁回上訴定讞，林錫山的刑期將再增加，將由檢方向法院聲請定應執行刑。