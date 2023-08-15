賴清德會晤巴拉圭新舊任總統談未來合作　午宴巴國參眾議長

▲副總統特使團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮」午宴巴拉圭國會參議院議長歐斐拉。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德特使團於台北時間15日晚間（當地時間14日上午），代表總統蔡英文與巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）會晤，隨後也前往向新任總統貝尼亞恭賀，並討論未來兩國合作方向；隨後，於當地時間中午午宴巴國國會參議院議長歐斐拉（Silvio Ovelar）及眾議院議長拉多雷（Raúl Latorre）。

賴清德於台北時間15日晚間抵達巴拉圭後，便馬不停蹄展開會晤行程，先是代表蔡英文與巴拉圭現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）舉行雙邊會晤，感謝他在任內促進台巴兩國邦誼；隨後，他也前往巴國總統官邸，當面向新任總統貝尼亞祝賀，雙方也有簡單會晤，討論未來兩國的合作。

接著，賴清德在當地時間中午時，午宴巴國國會參議院議長歐斐拉（Silvio Ovelar）及眾議院議長拉多雷（Raúl Latorre），期盼在台巴兩國合作上，能夠得到巴拉圭參、眾兩院的支持，讓兩國邦誼越來越穩固，合作計畫越來越深入。

賴清德致詞時表示，新任的貝尼亞總統即將在明天宣誓就職，是巴拉圭大喜的日子，蔡英文特派他擔任特使，率領代表團，包括總統府林佳龍秘書長、黃重諺副秘書長、外交部俞大㵢次長等共同前來祝賀，傳達台灣人民的衷心祝福，也祝福貝尼亞未來政躬康泰、執政圓滿成功、造福國人，同時增進台巴邦誼，深化兩國合作。

賴清德也提到，今早他已代表蔡英文與阿布鐸（Mario Abdo Benítez）會晤，感謝阿布鐸任內促進台巴兩國邦誼；也前往巴國總統府官邸，親自向貝尼亞總統恭賀，在雙方的會晤中，也談了一些未來兩國的合作方向。

賴清德說，未來他也非常期待在台巴兩國合作上，能夠得到巴拉圭參、眾兩院的支持，讓兩國邦誼越來越穩固，合作計畫越來越深入。