才剛喊「不用找零給我」戰清白　高虹安被爆花8006辦公室卻還她9000

▲高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

新竹市長高虹安因涉嫌在任職立委期間貪汙助理費，遭到台北地檢署依違反《貪污治罪條例》起訴。高虹安15日再度喊冤，並指自己過往助理代墊私人費用來請款，她都立即歸墊，有時皮包只有大鈔，也會跟助理說「不用找零給我了」，但網紅「四叉貓」劉宇卻曝光疑似高虹安辦公室的帳目紀錄，其中有回聚餐花費8006元，卻寫著「算整數9000元給委員」。

根據北檢調查，高虹安透過管帳的綽號「小兔」、「兔姊」黃惠玟同意，循慣例取得其他較為高薪的助理陳奐宇、王郁文、陳昱愷同意後，從2020年2月27日起，到2020年12月31日為止，由黃惠玟視當時助理異動情形，每月浮報陳、王等人的加班時數，所取得差額除了由高虹安同意核撥的「獎金」外，助理不得領取。

據了解，立委助理們捐獻加班費，作為辦公室公積金，以應變可能的臨時狀況或聚會開銷的情形，在立法院多有所聞，但高虹安卻完全無意要把這些公積金讓給助理們使用，反而都是自己需要的時候，就近請身邊助理把錢拿出來付帳，遭檢察官認定高虹安自始就要詐取公款，而從查扣的2020年帳冊發現涉貪46萬元。

高虹安先是發出1800字聲明，怒斥調查過程中資訊卻不斷外洩，試圖操作輿論風向、形塑高虹安罪犯形象，完全違背偵查不公開原則，「相關偵查人員的立場昭然若揭」，15日又再表示，檢察官指控她將零用金挪為私用絕非事實，並表示零用金制度並非她發明，乃依據行政主任過去任職立委李俊俋（現為勞動部政務次長）辦公室經驗，由其主動建議而來。

高虹安還提到，過往助理代墊私人費用來請款，她都立即歸墊，有時皮包只有大鈔，也會跟助理說「不用找零給我了。」顯見她絕無貪污私用之不法意圖。如果真要把零用金當自己小金庫私用，怎會有如此舉動？豈不是邏輯矛盾？

劉宇則曝光疑似高虹安辦公室的帳目紀錄，2020年6月時同仁曾聚餐花費8006元，但卻在備註欄寫下「算整數9000元給委員」，讓劉宇砲轟，「不用找零給我了」這句話的意思是要助理無條件進位，員工聚餐，高虹安刷卡代墊了8006元，回到辦公室要算整數9000元還給高虹安。