義大利確定上演「馬祖大戰」！官員證實：將舉辦具歷史意義活動

▲馬斯克（右）將與祖克柏（左）在義大利上演鐵籠大戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）邀約Meta創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）打一場鐵籠格鬥，對方也已經答應，馬斯克更透露，已與義大利總理梅洛尼和文化部長取得共識，將會在義大利一處「史詩級地點」舉行這場格鬥賽。對此，義大利文化部長也證實將會舉辦一場慈善格鬥賽，但地點不會是羅馬競技場。

馬斯克在今年6月30日曾在推特發文表示，「羅馬競技場有機會發生戰鬥。」讓外界猜測，他和祖克伯是否選定在羅馬競技場對決，不過當時義大利文化部則否認此項消息，表示未收到任何正式聯繫，還稱「如果祖克伯和馬斯克想在羅馬競技場演出，就必須提出非暴力的挑戰。」

然而，馬斯克似乎對於古羅馬元素情有獨鍾，11日又在原為推特的X上發文表示，已取得義大利總理及文化部長的同意，格鬥賽將會在義大利的「史詩級地點」舉行，屆時將由他和祖克柏的基金會主辦，而非終極格鬥冠軍賽（UFC）。他還強調，該場格鬥賽將全是古羅馬風格，不會有任何現代的東西，而直播的收入將會全數捐給美國退伍軍人相關團體。

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location. — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023

消息一出，馬上讓引發全球網友關注，甚至將2人P圖成電影《神鬼戰士》（Gladiator）角色，期待上演一場真正的「古羅馬對決」。對此，義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）則證實，已與馬斯克達成協議，將會舉辦這場「慈善與歷史意義兼具、且能夠留下美好回憶」的活動，但並未透露其他細節，僅稱地點不會是羅馬競技場。

此說法一出，馬上遭到義大利反對黨一陣砲轟，認為與2個富豪的幼稚行為隨之起舞會造成國家尊嚴和歷史的損失。不過，桑朱利亞諾則強調，該場活動會尊重、保護義大利的歷史遺產，帶來的收益也會捐贈給義大利兩大兒童醫院，預計將有幾百萬歐元能增添兒童疾病防治設施及研究，「這也是向全球宣傳義大利歷史與文化的重要機會。」

義大利《晚郵報》（Corriere Della Sera）更報導，若這場格鬥真的舉辦，地點可能會在龐貝（Pompeii）。