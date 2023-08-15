6歲兒高燒40度出現幻覺！媽喊可怕　醫揭原因

▲小孩發燒。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

小兒科醫師林智葳表示，一名6歲小男孩A型流感快篩陽性，在服用第二包「克流感」後仍高燒到40度；媽媽反映，小孩在家開始出現幻覺，並說些她聽不懂的話語，「醫生，他出現幻覺會不會需要擔心啊？有點可怕耶！」醫師分析，這有4種可能狀況，他推定該小孩是高燒且食欲欠佳，造成體內水分與電解質不平衡所造成的短暫現象。

林智葳14日在臉書分享這起個案，他提到，小孩如果突然出現幻覺，一般有幾個狀況可以考慮：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、高燒多時又不吃不喝，體內稍微脫水，引起電解質不平衡後產生的暫時性幻覺

最為常見，燒退開始補充膳食後就會恢復。

2、病毒引起的腦炎前症

這個就非常嚴重，但通常都會合併其他症狀，例如胡言亂語、高燒超過41度以上（腦中體溫平衡中樞受到侵犯破壞）、抽筋或雙眼上吊等神經學症狀。有觀察到以上現象一定要立刻尋求醫療協助，腦炎通常都很兇猛。

3、服用克流感後造成的幻覺

這個比較少見，但在台灣的確有出現過一位10歲以上、未滿18歲的兒科患者，在服用克流感後產生精神異常、幻覺、意識障礙等情況，在日本有更多類似案例，但目前尚未確立其因果關係。他覺得不用過度擔心，但如果孩子在服用克流感期間有出現幻覺或精神異常等狀況，一定要跟兒科醫師聯繫討論。

4、特殊病毒引起的幻覺症狀

比較有名的是有些孩子在感染「EB病毒」後，會產生在暗處看東西時忽大忽小的幻覺，經歷像是童話故事中愛麗絲夢遊仙境的感官體驗，因此又被稱為「Aliceinwonderland 症候群」，在病毒感染期結束後通常會自行恢復。

林智葳表示，回到上述那個孩子，他跟媽媽討論並詳細問診後，推定孩子是因為高燒且有食欲欠佳狀態下，造成體內水分與電解質不平衡所造成的短暫現象。

林智葳吩咐媽媽積極退燒，並給與電解質液適當補充，且克流感照常服用（本來考慮是否要先停藥，但後來覺得藥物引起的機率較小）；經過一天後，孩子的幻覺已消失，精神活動力恢復許多。

林智葳指出，在門診中常遇到有媽媽訴說孩子出現幻覺的狀況，大多屬於上述的第一種狀況，「還曾經有位媽媽跟我說過，女兒在高燒時後看了她一眼，然後叫了她聲『姐姐』，讓她真的是當下又焦慮又有點開心？」