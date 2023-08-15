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公東高工賣地求生存！買家1條件「無償出借」　校長驚：以為是詐騙

▲以培訓木工國手聞名台東私立公東高工，被列為專輔學校。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲以培訓木工國手聞名台東私立公東高工，被列為專輔學校。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

教育部退場審議會今年4月舉行第13次會議，根據教育部審議結果，創校超過60年的台東私立公東高工被列為專輔學校，為解決財務困境，校方準備出售376坪校地填補赤字，消息一出引發各界關注。對此，校長李恭榮透露，近期有一名退休科技業主管竟主動表明有意願購買，且無償提供校方續用，令他感動直呼「一度以為碰到詐騙。」

創校超過60年的台東私立公東高工，以培訓木工國手聞名，是台灣少數享譽國際的技職學校，該校引進「師徒制」將原住民培訓成頂尖木工人才，卻因為財務惡化，4月底被教育部列為專輔學校，限2年改善，否則將面臨退場，引發外界關注，連總統蔡英文過去也承諾，要幫忙學校解決問題。

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為彌補財務缺口，校方不得不精簡人事，但仍有4400萬的財政缺口，因此董事會又決議通過，將出售緊鄰木工實習工廠旁一塊376坪舊宿舍土地，依行情估算，預計可入帳約7500萬元，結餘則用作校務基金。

對此，李恭榮表示，近期校方已接到一名已退休的國際公司高階主管主動聯繫，表示有意願以市價購買校地，且可以無償出借給校方繼續使用，讓學校正常辦學，讓他不可置信地說「還以為是遇到詐騙」，目前雙方已簽訂合作備忘錄，預計會在8月底完成售地前置作業。

李恭榮指出，除此之外，對方還同意未來3年每年資助300萬給學校，讓該校能朝更優質的技職學校邁進，唯一的條件就是不能停招、停辦、轉售，希望可以延續該校創辦人錫質平的辦學精神，繼續幫助弱勢學生翻轉人生。

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