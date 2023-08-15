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ET民調／有感施政！楊文科13項政策平均支持度破8成　91.5%最愛這項

記者陳弘修／台北報導

新竹縣長楊文科於去（2022）年以163,662票、63.36%的得票率成功連任，擔任縣長迄今逾四年半的時間，根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，楊文科所推出的13項政策均獲得高度肯定，最受青睞的前5項政策為「聰明營養午餐」、「運動場館設施」、「社福及醫療建設」、「擴大招商引資」，以及「開源節流」，滿意度都超過87.0%，其中又以「聰明營養午餐」排名第一，滿意度高達91.5%，顯見楊文科與新竹縣政府團隊的施政作為讓民眾相當有感。

為了暸解新竹縣民眾對於縣府各項政策規劃與推動成效的看法，《ETtoday民調雲》於7月31日至8月5日，針對20歲以上設籍新竹縣之民眾進行「新竹縣縣政議題調查」，調查內容有五大範疇，包括「經濟與就業」、「教育與文化」、「地方建設」、「社會福利及醫療衛生」、「環境保育」，有效樣本數1,337份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.68%。

《ETtoday民調雲》表示，本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查結果百分比採四捨五入取至小數點第一位。進行統計分析之前，原始資料先依內政部112年6月底新竹縣人口統計資料與111年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合新竹縣20歲以上人口之母體結構，使調查具有代表性。

根據調查結果顯示，在五大範疇中，楊文科所推出的13項政策，新竹縣民最滿意的前 5名共橫跨了三個領域：經濟與就業、教育與文化、社會福利及醫療衛生領域，按支持度排名，依序為聰明營養午餐91.5%、運動場館設施88.4%、社福及醫療建設88.4%、開源節流87.8%、擴大招商引資87.5%。

▲ET民調／有感施政！新竹縣長楊文科13項政策平均支持度破8成，91.5%最愛聰明營養午餐。（圖／ETtoday民調雲）

若進一步以五大範疇來看，楊文科在「教育與文化方面」所推動的4項政策都獲得8成以上的支持度，其中，2022年2月開始推動免費的聰明營養午餐，透過加入魚類、堅果類、五穀類、深色蔬菜等食物，讓學童吃得更健康，此政策有高達91.5%的縣民表示支持，不支持者4.1%，沒意見或不知道者4.5%。

▲ET民調／有感施政！新竹縣長楊文科13項政策平均支持度破8成，91.5%最愛聰明營養午餐。（圖／ETtoday民調雲）

對於規劃設立運動場館設施，例如：湖口王爺壟運動公園、學校半戶外球場（風雨球場）及8月開工動土的竹東全民運動館等，有88.4%的縣民表示支持，不支持者7.9%，沒意見或不知道者3.7%。
在加強文化、藝文建設的政策上，像是推動新竹縣立總圖書館、規劃新美術館等，有86.2%的縣民表示支持，不支持者8.5%，沒意見或不知道者5.3%。

▲ET民調／有感施政！新竹縣長楊文科13項政策平均支持度破8成，91.5%最愛聰明營養午餐。（圖／ETtoday民調雲）

談到興建各級校舍的政策，例如：持續興建竹北勝利國中、文興國中、文興國小及嘉豐國小等學校；辦理湖口高中遷建工程及竹東二重國中擴建，以提升學生就學環境品質與改善校園環境，也有81.5%的縣民表示支持，不支持者11.7%，沒意見或不知道者6.8%。

在「社會福利及醫療衛生」政策方面，新竹縣政府投入2.8億元打造竹縣首座「綜合社福館」，營造友善育兒環境，同時為提供民眾完善醫療與社福服務，於新埔鎮及橫山鄉成立社區心理衛生中心，並新建湖口鄉衛生所，有88.4%的縣民對於縣府推動的社福及醫療建設表示支持，不支持者6.7%，沒意見或不知道者4.9%。

▲ET民調／有感施政！新竹縣長楊文科13項政策平均支持度破8成，91.5%最愛聰明營養午餐。（圖／ETtoday民調雲）

對於因應高齡社會所推出的老人免費健檢、交通敬老卡、敬老禮金等政策，有87.1%的縣民支持且肯定縣府持續提升老年福利，不支持者9.0%，沒意見或不知道者3.9%。

在「經濟與就業」方面，提到新竹縣政府透過BOT方式與民間合作，共同打造新竹縣首座大型百貨（竹北大遠百）及五星級電影院（享平方電影院）等作為，有87.5%的縣民支持縣府持續擴大招商引資以帶動地方繁榮，回答不支持者8.0%，沒意見或不知道者4.5%。

▲ET民調／有感施政！新竹縣長楊文科13項政策平均支持度破8成，91.5%最愛聰明營養午餐。（圖／ETtoday民調雲）

對於新竹縣連續5年榮獲招商卓越獎，成功吸引AI智慧園區135億民間投資的開源作為，並透過節流措施將債務占比由49%降至約21%，有87.8%的縣民表示支持縣府的開源節流政策，回答不支持者僅7.1%，沒意見或不知道者5.0%。

▲ET民調／有感施政！楊文科13項政策平均支持度破8成 ，91.5%最愛聰明營養午餐。（圖／ETtoday民調雲）

在「地方建設」部分，新竹縣府將竹北交流道周邊23處路口納入智慧交控系統，透過收集即時車流數據回傳交控中心，再經動態智慧交控，將上下游紅綠燈連動運作，讓車輛依序上匝道，成功縮短18%通勤時間，有86.4%縣民對此智慧交控政策表示支持，不支持者8.1%，沒意見或不知道者5.4%。

對於強化大眾運輸建設與政策，例如，竹北、竹東、新豐、湖口地區共設有100個YouBike2.0站點、「桃竹竹苗生活圈TPASS通勤月票」規劃方案等，有85.9%的縣民表示支持，不支持者9.2%，沒意見或不知道者4.9%。


談到強化把關公共工程品質的作為，例如，舉辦「金竹獎」鼓勵優良工程團隊，提升公共工程品質，並啟用採購廉政平台，針對工程案件可能發生的各種廉政風險，研提相應的預防措施等，有84.7%縣民支持縣府的表現，不支持者7.7%，沒意見或不知道者7.6%。對於縣府希冀廣設特色公園的一鄉鎮一特色的願景，有77.4%的縣民表示支持，不支持者16.1%，沒意見或不知道者6.5%。

在「環境保育」方面，對於新竹縣沒有廢棄物處理設施，每日垃圾需委託外縣市處理，但常因為其他縣市焚化爐歲修、整改等因素而無法進廠，必須先將垃圾暫置於縣內的掩埋場，造成鄉親困擾及二次污染，有75.1%的縣民支持新竹縣設立「高效能垃圾熱處理設施」（如焚化爐），以提升居住環境品質，不支持者18.0%，沒意見或不知道者6.9%。

▲新竹縣長楊文科。（圖／楊文科臉書）

▲新竹縣長楊文科。（圖／楊文科臉書）

值得一提的是，為了保障新竹縣境內自來水品質，對於楊文科帶頭呼籲中央與地方應聯手確保關西鳳山溪流域的水質，此次的調查結果也顯示，有超過9成（93.1%）縣民認同楊文科的主張，支持中央與地方聯手，盡快於關西鎮鳳山溪流域劃設「自來水水質水量保護區」，從源頭保護良好水質，確保民眾用水安全。

另外，新竹縣政府行政團隊的施政表現，調查結果指出，有超過六成（64.2%）的新竹縣民表示感到滿意，不滿意者31.2%，沒意見或不知道者4.5%。

整體而言，在上述五大範疇中，楊文科所祭出的13項政策平均獲得八成以上的支持度，以縣民對於連任首長施政表現的評價來看，算是高度肯定的評價，對於他在接下來與行政團隊繼續推動施政的道路上，也可謂是吃了顆定心丸。

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