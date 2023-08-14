紐西蘭防疫措施「全球最嚴」　實施3年後將全數取消

▲圖為紐西蘭首都威靈頓街景。（示意圖／路透）

中央社威靈頓14日綜合外電報導

紐西蘭政府將於今天午夜取消剩餘的COVID-19防疫措施，讓一些堪稱全世界最嚴格的規定，在實施3年多後畫上句點。

紐西蘭衛生部長維羅爾（Ayesha Verrall）今天在聲明中表示，民眾15日起到醫療機構不必再戴口罩，感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒後，也不必再隔離7天。

維羅爾說：「雖然我國染疫人數會持續波動，但未看到如去年確診率出現戲劇性高峰的情況，加上人口免疫率高，內閣成員和我都被告知，這意味我們可以安全地取消剩餘的防疫措施。」

去年，隨著疫苗接種率高，大多數的防疫措施都陸續取消，紐西蘭的醫院成功度過了一個冬天，沒有出現負荷過重的問題。

這次取消防疫措施的時間點，恰值紐西蘭將於兩個月後舉行競爭激烈的國會大選。

儘管紐西蘭政府將確診、染疫致死率控制在低點，相關處理方式在國際間獲得認同，但在國內卻因為持久封鎖、停課、關閉邊境等措施而飽受批評。

紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）表示，防疫措施正式結束，是個「重要的里程碑」。

他在每週例行記者會說：「我認為紐西蘭人可以為我們一起達成的成就感到無比驕傲，大家留在家裡、做出犧牲、接種疫苗，且毫無疑問，我們挽救了許多生命。」

雖然不再強制規定，但若民眾感覺身體不適，或篩檢呈現陽性反應，維羅爾仍建議他們待在家中5天。