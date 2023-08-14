支持郭台銘獨立選總統　謝典林：一定會幫忙連署





▲郭台銘若參選總統，彰化縣議長謝典林會幫忙連署。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

鴻海集團創辦人郭台銘14日應邀到彰化參加北斗鎮長顏宏霖就職，「挺郭派」議長謝典林也現身陪同，是否支持郭台銘獨立參選？他表示，會支持郭台銘獨立參選總統，「一定會幫他連署。」

郭台銘今日上午10點現身顏宏霖就職典禮，送顏一尊木雕關公像，他說關公代表的忠、義精神，「忠」是忠於國家，不是忠於政黨，「義」是忠於地方人民的囑託，所以「忠義」是代表對中華民國盡忠，對老百姓盡任務。另外，關公是武財神，有武財神替大家保護，大家都能賺更多錢。

▲郭台銘若參選總統，彰化縣議長謝典林會幫忙連署。（圖／記者唐詠絮攝）

郭台銘打趣說，顏宏霖是北斗經濟總司令，台灣寶島也需要一位替台灣拼經濟的總司令。他認為台灣的年輕人不再低薪，老年人也要老有所養，政府應該多編列一些預算，落實政見。

中午到奠安宮拜媽祖致贈匾額、接著到埤頭合興宮參拜炸彈媽，行程滿檔，由於這也是議長謝典林的選區，他也全程陪同。

至於是否支持郭台銘參選總統，謝典林表示，「連署一定會幫他連署，連署就等於支持了」，至於如外傳是否會在8月23日宣布參選總統，他則低調稱，不能代替郭董回答，而郭台銘也笑笑不回應。