陸團客來台旅遊解方　總統府拋：從「第三地來台觀光」優先實施

▲總統府拋陸團客來台旅遊解方，研議從「第三地來台觀光」優先實施。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

中國宣布開放團客出國旅遊，但不包括台灣，外界認為此舉會讓觀光局訂出100萬陸客人次目標跳票。對此，總統府表示，願意在對等原則下，兩岸同步恢復觀光旅遊，「並且可以由恢復從第三地來台觀光的陸客，優先開始實施」，執行細節會在相關機關會商定案後，近期對外公布。

關於媒體詢問陸客團客來台相關議題，總統府發言人林聿禪11日表示，歡迎陸客來體驗台灣，也願意在對等原則下，兩岸同步恢復觀光旅遊；並且可以由恢復從第三地來台觀光的陸客，優先開始實施。相關的細節及執行方式，在相關機關會商定案後，近期對外公布。

中國文旅部昨宣布即起恢復團客赴日、韓、美、德等78個國家或地區旅遊，但仍然不包含台灣，兩岸禁團令仍未解除。陸委會發言人詹志宏也說，我方主管機關已透過管道跟對岸表達主張，但目前為止仍未獲對方正面回應。

陳建仁表示，在疫後一直強調要健康有序的兩岸交流，在這樣的一個努力過程當中，一向希望兩岸之間能夠有更好的交流，而且在和平對等、彼此尊重、務實的情況下來做相關的交流與溝通，「我們也確實在這一方面表達了我們願意促進兩岸溝通的誠意」。

陳建仁舉例，像台灣開放國人到中國去做自由行的旅遊，也開放國人到中國的大學去念書；至於剛才提到的觀光相關方案，也有透過適當的管道跟中國表達這樣的意見，「但是就如同陸委會所說的，到目前為止，我們還沒有接到中國善意的回應」。