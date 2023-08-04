停車場貼公告「移走就給我上台唱歌」！高嘉瑜一句回應3千人笑了

▲停車場的公告相當有趣，竟然還釣出高嘉瑜回應。（圖／記者柯振中攝）



記者柯振中／綜合報導

不少停車場繪設有專用停車位，留一些空間讓身分較特殊的人士方便進出。一名網友日前發現，某處戶外停車場的車格上擺有許多三角錐，甚至還貼著「演藝人員停車位，切勿私自移走～要不然你給我上去唱」的標示，沒想到照片引發討論後，連立委高嘉瑜也立即報名「在哪？我馬上到」，逗趣的貼文曝光後，立即引發討論。

這名網友在「路上觀察學院」分享，這處戶外停車場有許多停車格放有三角錐，上方還貼著明顯的公告，寫著「演藝人員停車位。切勿私自移走～要不然你給我上去唱」，讓他忍不住笑了出來，也開口反問，「你以為我不敢？」

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沒想到貼文曝光後，立委高嘉瑜立刻在下方留言，「在哪？我馬上到」，似乎是對這次的機會躍躍欲試，打算一言不合就開唱，光速的留言也讓超過3千人忍不住笑了出來。

▼高嘉瑜看見公告後似乎躍躍欲試，立即詢問地點，還想趕到現場開唱。（圖／記者柯振中攝）



貼文引發討論後，不少網友笑噴留言，「我就差一個登台的機會了」、「去吧！我把出道的機會都擺在那了！去找尋偉大的舞台吧」、「以為我不敢唱啊？就怕你們聽不下去」、「我等這一天等好久了」、「史上最快成為藝人的機會」、「跳舞不敢，唱歌還可以，我等這個機會很久了。」

不過，PO文的網友看見高嘉瑜留言以後，也感到有些尷尬，因為活動已經結束，不曉得究竟要不要提醒高嘉瑜，就怕對方真的跑去現場、結果撲了空。