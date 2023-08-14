桃園航空城「獎勵搬遷政策」定案　明年10月前搬離可領3類補貼

▲桃園航空城是台灣史上最大的開發與都市計畫，以桃園國際機場為中心，計劃案整體面積超過4千5百公頃。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部民航局表示，桃園航空城核心計畫安置街廓選配作業已經在今(112)年4月順利完成，土地所有權狀也將在8月完成發放，接著民眾在下半年就可以陸續領回安置街廓土地並著手開始興建住宅。

民航局表示，為協助民眾重建，保障居住正義，以桃園航空城徵收當期建物評點(12.2元)與現在建物評點(14.7元)之間大約20%的變動幅度，作為重建補助發放額度，並以具有安置資格的住宅為優先補助對象。

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主要係考量內政部土地徵收審議小組在110年審查桃園空城區段徵收計畫時，曾經決議請桃園市政府及交通部民航局在民眾安置重建當年，如果遇到營建物價指數調升的情形，應該基於考慮民眾重建成本需求來配合規劃適當的補助或協助措施，以減輕民眾重建負擔。

另外，桃園航空城計畫範圍內原本有將近8,000棟建物，目前只剩下大約2,200棟建物尚未搬遷。為持續鼓勵民眾搬遷，將比照之前兩階段自願優先搬遷措施增加第三階段獎勵方案，若選擇在113年10月前自動搬遷的民眾，將加發10%建物補償費的獎勵金、30萬元租金補貼以及1份人口搬遷費。