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桃園航空城地上物賠償　市議員游吾和：應依物價指數公告調整

▲桃園航空城地上物賠償，市議員游吾和建議應調整

▲桃園航空城地上物賠償，市議員游吾和建議應調整。（圖／市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

穿著白色上衣，寫著紅色醒目字樣「航空城徵收還我一個家」的桃園市議員游吾和，18日於市議會市政總質詢，提出桃園航空城區段徵收配地、扶助金、重建補助金及自拆獎勵金等適用、蛋白區及蛋黃區乙工配地價格差異、航空城污水處理廠優先開發、安置住宅基地內道路工程…等衍生問題，要求市長張善政重視。

游吾和提到，航空城開發案土地隨市價上漲，但地上物每年因營建物價指數升高，地上物賠償卻是出現落差，建議市府應依中央物價指數公告依法調整。張市長表示，未來會評估市府財政負擔，盡量朝合理化方向漸進式推動。工務局長汪在宙補充說明，105年前沒有法律依據，前市府在105年後即每年皆依七月份行政院主計總處公布營造工程物價總指數調整評點。

游議員期許中央與地方能共同合作桃園航空城區段徵收案的各項推動，建議市府可將安置街廓轉為價金賠償，並妥善規劃大配地；另也詢問113年10月搬走的徵收戶有無15%扶助金適用，以及安置戶重建是否補助20%重建補助金及換算基準、補償對象等；再進一步詢問自拆獎勵金50%是否可提前發放，讓徵收戶無須先貸款即可重建家園。

張市長表示，航空城議題涉及中央部分，市府會與中央積極溝通，並尊重中央的最後決定。游議員進一步提出，航空城計畫內的蛋白區及蛋黃區乙工區配地標準及價格不同，請市府與中央協調，以減少兩區的配地價差，並關心航空城計畫安置住宅進度，以及基地內道路工程招標情形，認為市府應積極辦理，避免影響安置住宅基地道路管線及執照的使用。

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