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清華桃園附醫委託高醫興建營運　2028年完工提供515病床

▲清大與高醫合作興建清華桃園附設醫院。（圖／記者楊惠琪攝）

▲清大與高醫合作興建清華桃園附設醫院。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

籌劃多年的清華大學附設桃園醫院將以BOT模式，委託高雄醫學大學興建經營，兩校今（4日）舉行簽約儀式，宣布由高醫投入百億元在桃園航空城興建大型智慧醫院，預計明年動工、2028年完工啟用，第一期目標總病床數515床，也創下大學附設醫院用BOT案興建的首例。

今天簽約儀式由清大校長高為元及高醫董事王伊忱代表簽約，包括行政院副院長鄭文燦、桃園市副市長王明鉅、桃園市衛生局長劉宜廉等人出席見證簽約儀式。

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高為元說，此案是公私部門合作的最佳範例，清大與高醫將攜手合作，將AI人工智慧、大數據、基因編輯等最先進的科技轉化為醫療服務，除了提供地方服務外，也將成為最新的醫學教育平台，感謝桃園市政府協助撥用土地、解決病床數等諸多問題，「清華的醫學夢，才能成真」。

▲清大與高醫合作興建清華桃園附設醫院。（圖／記者楊惠琪攝）

▲簽約儀式由清大校長高為元（左）及高醫董事王伊忱（右）代表簽約。（圖／記者楊惠琪攝）

清大指出，「國立清華大學桃園醫療暨教育研發園區」土地由桃園市政府撥用，占地7.2公頃，其中5公頃規劃為醫療園區，初期目標將設一般病床329床、特殊病床186床，共515床，未來逐年增設至910床。另外2.2公頃規劃教育研發園區，第一期由高醫設置實驗室、教室及醫護、醫學生實習宿舍，第二期由清華自行籌款開發醫療育成中心及研究中心。

擔任此BOT案召集人、清大副校長呂平江說，清華桃園附醫將由高醫負責興建、營運，50年後再將營運及所有權移交清華，這也是大學附設醫院用BOT案興建的首例，目前清大有醫學科學系、學士後醫學系，未來也會爭取增設醫學、護理、藥理等科系，厚植更多醫學人才。

呂平江說，清華附醫位於桃園航空城內，鄰近機場捷運A16橫山站，捷運綠線未來也預計在此交會，距離桃園高鐵站只有2站，交通便利，未來啟用後，不僅能服務在地民眾，也可服務未來桃園航空城18萬居住人口、30萬就業人口。

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