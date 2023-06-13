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桃園航空城安置政策再推進　「購置減輕方案」拚明年底交屋

▲▼桃園航空城,桃園市,安置政策。（圖／桃園市政府提供）

▲安置方案逐步落實，協助民眾於航空城重建家園。（桃園市政府提供，下同）

記者張惠媛／桃園報導

桃園作為國門之都，在全球經貿運作中佔有一席之地，桃園航空城計畫的啟動，更是開拓了這座城市的國際視野。俗話說「安居樂業」，得以樂業前必先安居，受拆遷所有權人的安置政策不僅刻不容緩，且每一步都必須走得踏實。在桃園航空城先建後遷、就近安置等作業原則下，「選配安置街廓」及「選購安置住宅」兩大安置方案也正逐步落實。

安置街廓完成四階段抽籤作業，預計今年7月進行配地

▲▼桃園航空城,桃園市,安置政策。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園市府透過舉辦安置配地說明會，協助民眾於抽籤前瞭解自身權益。

「安置街廓」方案提供至少4,100個安置單元，讓民眾日後自建透天住宅，並依據其擁有的建築改良物類型，先後進行四階段抽籤配地作業；而這四階段抽籤均已於去（111）年12月至今（112）年4月間陸續完成，並公告相關結果，預計今年7月前陸續交付權狀，選擇此一方案的民眾，最快自下半年起便能開始建造嶄新家園！

此外，因應營建指數升高、通膨等因素，中央與桃園市府達成共識，研擬就區段徵收建物特別加發20%重建補助，以減輕自建負擔，讓拆遷戶安心成家。

▲▼桃園航空城,桃園市,安置政策。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園航空城安置住宅由市府統一興建，目前已完成地基工序。

不同於安置街廓的配地自建，「安置住宅」方案則由桃園市府統一興建住宅大樓共1,925戶，再提供民眾依其需求進行選購。住宅基地位於機場捷運A11、A18、捷運綠線G17等站一帶及機場園區，並規劃25坪至55坪不同坪數，房型2房、3房等格局可供選擇，充分考量民眾潛在的生活需求，提供彈性的住房選擇。預計今年第三季召開安置住宅說明會並受理申請，第四季起至明（113）年第二季依序進行順序抽籤、配售抽籤及後續看屋、選購等作業，並希望能於明年10月起陸續交屋。

而秉持著權益保障的立意願景，安置住宅將以低於周邊地區行情價格讓售，未來也將協助住戶成立管委會，使搬遷過程更順利。

完善配套措施與服務，積極協助民眾打造家園

▲▼桃園航空城,桃園市,安置政策。（圖／桃園市政府提供）

▲市長張善政率市府團隊，協同中央推動航空城安置住宅政策。

市民建立家園需要考量的大小事，桃園市府也都先想到了。桃園航空城「拆遷補償」除了原有法定補償及參考本市以往區段徵收案，發給建物補償費（救濟金）、自動拆遷獎勵金、協議價購獎勵金，也考量航空城地區特殊歷史背景，加發安置重建補助費。市府團隊也正在研擬能降低重建負擔的「購置減輕方案」，持續為民眾的權益把關。

而為落實「先建後遷」原則，桃市府優先取得安置相關用地，劃設優先搬遷區，並加發建物補償費之25%、房租補助費及搬遷補助費，作為先行搬遷民眾的安置及補助費用。同時考量工程進程需要及民眾搬遷意願，其他區也規劃二階段自願優先搬遷獎勵機制，居民則可以自行選擇適合時間搬遷，選擇適用不同的獎勵方案，符合搬遷條件者發給建物補償費之20%或15%作為搬遷獎勵，也發給一次性房租補助費及搬遷補助費，讓願意提前搬遷的民眾能放心展開新生活。

除前述「拆遷補償」及「購置減輕方案」，桃園市府也建置了「桃園航空城安置戶優惠融資貸款平台」，綜整12家金融機構專屬安置戶的優利貸款，無論自建戶或承購戶，都能進行方案試算及選擇。

另針對選擇配地自建的民眾，桃園市府設置「航空城安置街廓諮詢服務網」，提供相關資訊及諮詢預約服務，更即將編印《航空城安置街廓配地自建服務手冊》供民眾索取，舉凡建築師選擇、需求配置討論、建造執照申請等事宜，都能從中獲得快速指引。此外，市府也簡化了建築線及水、電、瓦斯、電信、污水等5大管線的申請程序，致力省去繁瑣步驟，縮短民眾回家的路。

共築宜居樂活環境，讓城市發展更具意義

▲▼桃園航空城,桃園市,安置政策。（圖／桃園市政府提供）

▲區域發展兼顧安居共好，是桃園航空城計畫的核心願景。

打造桃園成為亞洲智慧新都，除了立基於桃園市府團隊縝密的政策與周全的方案措施，民眾的支持與協助更是推動發展的重要關鍵，最大化在地居民的權益，最小化在地居民的影響及負擔，與市民共築舒適家園，便是城市發展的意義。當「安居」逐步到位，宜居樂活的智慧大城也漸趨清晰。

（桃園市政府廣告）

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