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裸男偷航空城徵收區變壓器　被逮竟辯「來撿東西」...身上還有毒品

▲赤裸上半身的鄭男偷竊桃園市航空城徵收區內台電公司所有的變壓器。（圖／大園警分局提供）

▲赤裸上半身的鄭男偷竊桃園市航空城徵收區內台電公司所有的變壓器。（圖／大園警分局提供）

記者楊興熾興／桃園報導

新北市52歲鄭姓男子看準桃園市大園航空城土地徵收後，住戶陸續搬遷居民減少，利用深夜竊取電線桿上台電所有變壓器欲變賣換錢，被據報趕到的巡邏員警發現，當場人贓俱獲，警方並在其工具箱內搜出一包安非他命，全案依竊盜、毒品等罪嫌送辦。

▲赤裸上半身的鄭男偷竊桃園市航空城徵收區內台電公司所有的變壓器。（圖／大園警分局提供）

▲雖然鄭男辯稱是撿來的，但變壓器上印有台電公司的編號，經台電人員到場確認。（圖／大園警分局提供）

大園分局埔心派出所於16日凌晨3時許，接獲民眾報案表示，有一名男子開著小貨車進到桃園市大園區埔心里23鄰的巷弄內，由於該區域已被徵收，附近住戶早已搬遷，不可能會有人半夜造訪，懷疑男子想從事不法行為，請警方到場查看。

▲並起獲作案工具及毒品。（圖／大園警分局提供）

▲並起獲作案工具及毒品。（圖／大園警分局提供）

員警獲報趕到現場，看見一名上身赤裸男子正在將變壓器搬上貨車，於是立即上前盤查，涉嫌行竊的鄭姓男子起初辯稱是來撿東西否認行竊，但員警檢視變壓器上印有台電公司的編號，經台電人員到場確認是其公司所有物，鄭男見事跡敗露只好坦承犯行，警方隨後在他的工具箱內，搜出一包安非他命及吸食器，全案依竊盜、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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