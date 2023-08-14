詐助理費遭起訴！高虹安質疑時間太巧：2周前才移送林智堅棒球場案

▲新竹市長高虹安。（圖／翻攝高虹安臉書直播）

記者莊智勝／台北報導

新竹市長高虹安2022選舉期間遭檢舉詐領助理費，今(14日)北檢偵結，依貪污罪將高起訴，並建請法院褫奪公權。對此，高虹安稍早召開記者會回擊，質疑北檢起訴的時間點太過巧合，「我上個月28日才移送前市長林智堅的棒球場案，兩個禮拜後我就被起訴，且檢方新聞稿內容荒誕不經，顛覆我過去看到的貪污判決案例！」

高虹安表示，4月28日當天第二次被傳喚，當天還有背信案開庭，詐領助理費一案自己也準備了相關多資料，檢察官庭中也自承還有很多問題沒問，「我也希望能夠好好討論，憚過程中才來沒有檢察官來告訴我，我到底犯了什麼罪、施展什麼詐術？沒有給予被告了解任何指控，當天檢察官自己都說還沒問完，結果4個月後就做了起訴決定！」

高虹安質疑「為什麼要在這時間點起訴」，表示林智堅的新竹棒球場案上個月28日市府才剛移送到監察院，「我們已經完成了行政調查，移送林智堅到監察院，當時我選擇不要大發新聞稿，我想現在是選舉期間，我們就是好好去依據審計部、還有監察院多次來函要求我們做完行政調查後，對於行政人員有涉案的作懲處，結果移送監察院兩個禮拜之後，換得什麼？」

高虹安痛批，檢方起訴新聞稿內容荒誕不經、相當荒唐，「顛覆我過去看到的貪污判決案例，沒有人頭的案子、助理明明都有加班、工作事實，居然得到這樣的結果！」