彰化人歡呼！第一家百貨今動工　中友：預計招230品牌進駐

▲彰化第一家百貨今動工，中友百貨也宣布預計招230品牌進駐。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導



千呼萬喚！彰化市民等待已久的中友百貨彰化店日前取得建照，今(14日)正式舉行動土儀式，該間百貨也成為彰化第一家百貨。館方趕在農曆7月前舉辦動工儀式，未來除了智慧停車場之外，將以購物、美食、娛樂、體驗四大主軸經營，中友也宣布，預計將引進230家品牌與美食餐飲進駐，並規劃影城，預料將成為彰化新地標。

彰化市公所表示，全案預計投資43億元，規劃興建地下4層、地上21層鋼骨複合商業及停車場大樓，建築物高度約84.7公尺，地上1樓到21樓建物為停車場與百貨公司共構，建物北側在地下2樓到地上11樓為商場、餐飲場所以及展場空間，至於電影院則規劃在12樓到15樓。

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▲受到疫情延宕，拖了兩年，終於中友百貨彰化館開始動工。（圖／記者游瓊華攝）



另外停車場空間部分，汽車停車場將設在建築物南側的8樓到21樓，約可停700輛汽車，機車則設在地下1樓到地下4樓，規劃可提供1200部機車停放。

中友百貨專案設立的益彰股份有限公司董事長劉嘉誠表示，此案在110年4月投標，2年多來面臨疫情爆發、烏俄戰爭、全球升息及原物料飆漲導致工程成本攀升等四大考驗，接下來力拼115年開幕。

因應動土時間剛好在農曆七夕之前，中友百貨特別準備2000份「好運金鏟子」送給家族會員，「金鏟子」諧音「緊產子」有著招財招貴子的好寓意，8月19、20日持中友APP於中友百貨店內單筆消費滿520元即可兌換1組。