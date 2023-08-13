彰化紅貴賓跛腳關鐵籠吃餿食　縣府稽查驚見「青苔水」出手了

▲彰化縣動物防疫所今天前往大村查看受傷紅貴賓，發現周遭環境髒亂，且腳傷還被關在生鏽鐵籠。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／彰化報導

彰化縣大村鄉昨（12）日有民眾向警方通報，一隻紅貴賓及米克斯被關在鐵籠，其中紅貴賓腿部受傷，一旁的食物卻已發酸的廚餘。昨晚警方接獲報案前往現場，飼主未現身，今天防疫所同仁前往飼主家中仍撲空，僅找到飼主的家人。今天彰化縣動物防疫所再接獲通報，派員前往查看，發現現場除了受傷的紅貴賓外，還有兩隻米克斯也被關在生鏽鐵籠，但飼主不在家，且現場環境髒亂，除了臭酸的食物桶，籠裡的飲水桶還長了厚厚青苔。

▲現場除了紅貴賓之外，還有兩隻米克斯，籠裡的水桶竟有厚厚的青苔，讓人心疼米克斯的情況。（圖／民眾提供）



動物防疫所目前已針對環境髒亂以及醫療部分開出勸導單，並要求限期改善，若屆時未改，將依照動保法開罰。所長董孟治表示，今天下午縣府接獲通報派員到現場查看，結果飼主外出工作不在家，但找到飼主的爸爸及妹妹；同仁發現現場共有3隻狗，飼養環境髒亂，其中，紅貴賓毛髮嚴重打結且後腳受傷跛行，其餘兩隻精神活力良好，已開立勸導單並請飼主限期改善，將在8月20日再次前往複查。

▲除了紅貴賓外，其餘兩隻米克斯活力還算正常，但防疫所仍要求飼主限期改善。（圖／彰化縣政府提供）



董孟治指出，目前尚不清楚紅貴賓受傷跛行的原因，只能以勸導醫療為主，如經勸導再不醫療、提不出任何醫療證明就會予以開罰，依照《動保法》規定，最高開罰7萬5000元，至於飼養環境髒亂部分，再不改善，最高開罰1萬5000元，兩者最高合計將開罰9萬元。