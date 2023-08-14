士林百年古蹟「慈諴宮」遭破壞！西班牙男拿松香水狂擦：廟門太髒

▲遭外籍男子破壞的為三川殿門神，是台南名師陳玉峰在1960年繪製而成。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台北市士林區慈諴宮為市定古蹟、擁有超過兩百年歷史，今天凌晨2時許卻遭人破壞。1名西班牙籍男子自稱藝術家，渾身酒味手持廚房清潔劑試圖將廟門「擦乾淨」，導致百年古蹟廟門漆面毀損變白，一旁目擊民眾發現後隨即報警，警方已逮捕該名男子並帶回警局偵訊。

據了解，今天凌晨2時許，該名外籍男子自稱是藝術家，因覺得廟門太髒，便跑到附近攤位洗手、洗抹布，接著就開始用松香水、油脂溶解劑等清潔用具狂擦慈諴宮廟門。目擊民眾感覺對方的行為不妥，且有毀損古蹟的可能，遂報警處理。

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警方獲報後派員到場，將外籍男子及犯案工具帶回。警方表示，該名外籍男子為西班牙籍，渾身酒氣尚無法接受訊問，待男子清醒之後，再釐清犯案動機。

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