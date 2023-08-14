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北一女120歲！「小綠綠悠遊卡」今限量開賣　嗶卡還會唱校歌

「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」今（14日）上午11點起，在全台7-ELEVEN及博客來開放預購。（翻攝自博客來網頁）

▲「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」今（14日）上午11點起，在全台7-ELEVEN及博客來開放預購。（翻攝自博客來網頁）

圖文／鏡週刊

小綠綠制服變成悠遊卡了！為了迎接北一女120週年校慶，悠遊卡公司與北一女合作推出紀念版「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」，今（14）日上午11點起，在全台7-ELEVEN及博客來開放預購，首批限量5,000張，想收藏可要把握機會。

悠遊卡公司表示，今年是北一女中120週年校慶，在這個有意義的日子，悠遊卡公司和北一女中共同發行「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」，不僅使用布質仿真，相當有質感，嗶卡時還會唱出一句北一女校歌「為我女界增光耀」，讓校友們回憶無限，非常具有收藏價值。

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北一女120週年校慶推出「綠制服造型悠遊卡」，非常具有收藏價值。（悠遊卡公司提供）

▲北一女120週年校慶推出「綠制服造型悠遊卡」，非常具有收藏價值。（悠遊卡公司提供）

悠遊卡公司也將捐贈販售所得10％，支持該校學生社團在環保公益活動提案的圓夢基金。悠遊卡公司呼籲社會大眾及校友們，踴躍購買綠制服悠遊卡，用行動支持同學們投入公益活動。

「綠制服造型悠遊卡」嗶卡時還會唱出一句北一女校歌「為我女界增光耀」。（悠遊卡公司提供）

▲「綠制服造型悠遊卡」嗶卡時還會唱出一句北一女校歌「為我女界增光耀」。（悠遊卡公司提供）

北一女中今年120週年推出一系列的慶祝活動，「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」將於8月14日上午11點起全台7-ELEVEN iBon便利生活站、博客來開放預購，首批限量5,000張，想收藏的朋友要把握機會。




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