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要降溫了！　全台後天起「降雨顯著增加」

記者陳俊宏／台北報導

要降溫了！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇提醒，周三到周五降雨顯著增加，預估將是本周天氣最不穩定的一段時間。

吳聖宇在臉書說，今天（14日）、周二仍受西南風環境影響，依然是迎風面中南部有短暫陣雨或雷雨，可能一整天斷斷續續都有機會出現，包括夜晚到清晨的海陸風環流作用，以及白天的熱力作用，都有機會讓西南風夾帶的水氣轉變成降雨，整體天氣並不穩定，同時注意局部短時較大雨勢出現的可能性。

吳聖宇表示，北部、東半部則是以午後熱對流雷雨為主，降雨範圍偏向山區，平地受影響較不明顯，雖然預報資料看起來雨量並不大，但是熱對流發展的位置，也有可能出現短時較大雨勢的機會。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳聖宇提醒，周三到周五受到低壓帶轉趨活躍，西南風水氣增多的影響，降雨顯著增加，預估將是本周天氣最不穩定的一段時間，迎風面的西半部普遍會有陣雨或雷雨，除了海面上可能有對流系統發展移入之外，白天因為熱力作用配合，陸地上的對流發展也會較為旺盛，有出現局部較大雨勢的機會。

吳聖宇提到，東半部也會有短暫陣雨或雷雨，雨勢雖然比西半部來的小，但是同樣不能掉以輕心，因為降雨機會高，雨勢也比較大，因此提醒大家這幾天如果有安排活動可能要做好雨天備案，山區或危險低窪地區也要避免前往以策安全。

吳聖宇分析，周末隨著久違的太平洋高壓增強西伸，台灣終於可擺脫低壓帶糾纏及西南風影響，大環境風向逐漸轉變為東南風到偏東風，整體天氣型態恢復到較為典型的夏季型，也就是上午各地大致為多雲到晴，山區午後有局部熱對流雷雨的天氣，這樣的夏季型天氣有機會持續到下周；同時預報資料看起來，短時間內也沒有颱風再發生或影響台灣。

▼周三起水氣明顯增加。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

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