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快訊／5縣市大雨特報「大雷雨襲高屏」　周三起暴雨連轟3天

▲▼氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

▲大雷雨襲擊高屏。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日午後在各地留意雷陣雨，各地山區、大台北雨勢較明顯，中央氣象局提醒，本周三到五受到西南風及低壓帶影響，西半部將出現局部大雨等劇烈降雨，周六以後雨勢才會趨緩。

氣象局預報員林定宜表示，今日清晨到上午東南部陸續有對流移入陸地，中南部也因此出現降雨，午後在西半部、各地山區有留意雷陣雨，沒下雨的時候各地天氣悶熱，高溫約31-35度，花東、北市可達36度以上。

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目前氣象局已發布大雨特報，大雨區域包括彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市，另也針對屏東縣、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時45分；今日彰化至高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。

▲▼氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

林定宜指出，周二以前受西南風影響，主要降雨區域集中在各地山區，其他地區則是午後對流雨較多，清晨到上午中南部會有局部短暫陣雨或雷雨。周三到周五西南風配合低壓區，水氣將增加，各地降雨機率提高，尤其西半部會有局部大雨。

周六以後低壓帶勢力減弱，太平洋高壓勢力西進，各地降雨緩和。周二以前各地天氣炎熱，周三以後降雨增加、雲量增多，溫度有下降的趨勢。

另外海面上兩個颱風包括蘭恩、朵拉，蘭恩為在台灣東南方海面，預計明後兩天穿過日本本州，將影響日本本州、四國的天氣。朵拉則為在5600多公里的遙遠海上，將往西偏北移動，對台無影響。

▲▼氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

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