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孽緣比正緣多！最強「渣男渣女吸引機」TOP3星座

▲▼情侶,夫妻,性行為,性交,約炮,約砲,上床。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲在感情中總是愛錯人？來看自己是不是渣男渣女吸引機。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

有些人在感情中常常遇到錯的人，遇到渣男渣女還把他們當成寶一樣呵護，總是讓自己遍體鱗傷，科技紫微網整理出最強「渣男渣女吸引機」TOP3星座，快看看自己有沒有上榜！

天秤座

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非常「外貌」協會的天秤座，就是經典的「被外表遮住雙眼」，只要對方長得好看，他就會覺得對方說什麼都對、做什麼都正確，所以一天到晚吸引渣男渣女靠近，另外，天秤座也常常拿捏不好分寸，有時候會跟朋友太過曖昧，甚至分不清對方是否真心愛自己，所以常常開頭很美好，但結局一團亂，身旁的渣男渣女更是一個接著一個。

雙魚座

雙魚座可以說是「孽緣專業戶」，因為他們總是對愛情充滿不切實際的幻想跟期待，不管在感情中被傷過多少次、遇到多少渣男渣女，下一次還是會奮不顧身的投入新戀情，而心軟的他們，即使知道自己已經不愛了，也會因為對方的挽留而感到心軟，於是讓孽緣一拖再拖，消磨了大好時光。

水瓶座

水瓶座有「被虐」體質，越是傷害他們越深的人，他們就越是難放下，會因為不甘心不斷的糾纏對方，即使他們清楚知道，對方就是渣，還是會一次次的想要復合，就算有更好的選擇，他們還是會莫名其妙選讓自己沉淪的選項，總之越虐越愛，所以他們總是被渣男渣女傷得很深！

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