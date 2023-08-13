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林右昌批南投縣府救災不力惹民怨　國民黨團揚言到到監院申訴

▲▼國民黨團「陳建仁內閣救災不力！還看顏色！」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲國民黨團「陳建仁內閣救災不力！還看顏色！」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

卡努颱風帶來的超大豪雨，造成南投縣仁愛鄉災情嚴重。內政部長林右昌8月7日稱，南投縣長許淑華為了轉移防救災不力造成廣大民怨，惡意攻擊行政院長陳建仁跟中央。國民黨團今（13）日上午召開記者會，痛批陳建仁、林右昌，滿腦子想的都是選舉、選票，且在南投縣仁愛鄉正遭逢暴雨和土石流侵襲時，居然撤離中央災害應變中心，總召曾銘宗說，不排除到監察院申訴行政部門怠惰

首席副書記長李德維表示，最早開設應變中心的中央政府，卻在八月四日中午十二點三十分解除，此刻正是南投縣仁愛鄉遭受暴雨與土石流襲擊最嚴重的時刻。五日上午八點，南投縣政府將災害應變中心提升為一級，許淑華請求國軍及直升機支援災區，五日下午陳建仁才更改行程，到中央應變中心聽簡報，對南投實際災情根本沒有掌握。

曾銘宗則說，南投縣政府五日將應變中心從二級改成一級，中央政府說太慢了，「那麼請問中央，為什麼在四日南投縣雨量最大時，竟然撤離應變中心？他們有知覺嗎？」

對於林右昌質疑，南投縣政府洗腎人數沒掌握，曾銘宗回應，主要是仁愛鄉全部電力沒有，訊號沒了，本來就聯絡不到所有人，這個部分許淑華早已告知林，「林右昌根本不厚道，還故意抹黑」。全鄉洗腎人數四十人，已經事先撤離三十二人，要不要先怪中央電力跟電信沒復電，讓縣府無法清楚掌握全鄉受困人數。

曾銘宗說，五日早上許淑華打給行政院副院長鄭文燦求援，陳建仁和林右昌才急忙進應變中心。南投縣仁愛鄉遭受暴雨侵襲時，陳建仁跑去參加美食展，鄭文燦去陪賴清德副總統，而林右昌不知道去哪裡。

曾銘宗批，陳建仁和林右昌不但不關心南投災情，還故意抹黑、扭曲許淑華。國民黨團認為，救災急如星火，奉勸陳建仁、林右昌和民進黨，不要滿腦子只有選舉、選票。蔡政府不但在救災過程當中失職、失能，若再繼續抹黑南投縣政府和許淑華縣長，國民黨團不排除到監察院告發。

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