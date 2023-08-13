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社會 社會焦點 保障人權

兼具托嬰、親子育樂等多功能　新竹縣綜合社會福利館開幕

▲▼新竹縣綜合社會福利館。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹縣綜合社會福利館今（13日）上午熱鬧開幕！（圖／新竹縣政府提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

結合托嬰、親子育樂、兒童青少年活動與脆弱家庭支持等多功能的新竹縣綜合社會福利館，今（13日）上午熱鬧開幕！新竹縣長楊文科說，新竹縣人口持續成長，考量社會福利設施及育兒需求與日俱增，縣府積極爭取補助，耗資2.8億元打造新竹縣綜合社會福利館，希望鄉親們能多多使用。

楊文科說，竹北市的人口10年來增加41.1%，每年增加約6000人，年增率3%，而新竹縣人口這10年來成長8.86‰，淨遷入人口10年來平均8.24‰，人口增加率達到10.3‰，非常蓬勃地發展。

▲▼新竹縣綜合社會福利館。（圖／新竹縣政府提供）

▲▼新竹縣綜合社會福利館結合托嬰、親子育樂、兒童青少年活動與脆弱家庭支持等多功能。

▲▼新竹縣綜合社會福利館。（圖／新竹縣政府提供）

縣府社會處長陳欣怡指出，相較高齡化、少子化日益嚴重，但新竹縣人口逆勢穩定成長，縣府團隊積極爭取衛生福利部前瞻基礎建設計畫補助，耗資2億8000多萬元打造新竹縣綜合社會福利館，規劃地上6層、地下2層。空間設計理念以兒童為重、以家庭為中心、以社區為基礎的友善照顧，歡迎縣民多加利用。

社會處表示，綜合社會福利館對外開放空間為1樓至4樓，1樓為公設民營托嬰中心，縣府委託社團法人台灣幼兒早期教育協會營運，8月1日正式收托2足月至未足2歲的嬰幼兒共32名，分區分齡，中心托育比為1比4。

▲▼新竹縣綜合社會福利館。（圖／新竹縣政府提供）

▲▼耗資2億8000多萬元打造的綜合社會福利館，規劃地上6層、地下2層，空間設計理念以家庭為中心、以社區為基礎。 

▲▼新竹縣綜合社會福利館。（圖／新竹縣政府提供）

2樓為親子夢想館，委託明新科技大學營運，主要服務0歲至6歲嬰幼兒及其照顧者，服務時段為每周二至周日上午9時至11時30分、下午2時至3時30分。提供親子遊戲及閱讀空間，有適合0歲至2歲的爬行區、漂亮的玻璃屋沙坑、舒適的閱讀區、可愛的車道區、發揮創意的藝術區，還有小朋友都很喜歡的扮演區，且將定期舉辦嬰幼兒與親子活動，針對竹北市以外的鄉鎮，也會安排外展活動，帶著豐富課程與圖書教、玩具，為其他鄉鎮提供親子服務。

3樓為兒童及青少年中心，主要服務0歲至18歲兒童、青少年及其照顧者，服務時段為每周二至周日上午9時至11時30分。下午2時至3時30分。有溫馨的閱讀區、闔家同樂的桌遊區、創意無限的藝術區、以及適合6歲至12歲兒童的體能遊戲場，並將定期舉辦兒童及青少年活動，8月已安排「超萌！韓國矮袋鼠的下午茶」黏土課程，以及充滿古風的書法課程。

4樓為竹北區社會福利服務中心，以強化並支持家庭為目標，主要針對脆弱家庭，提供脆弱家庭整合性服務，預防及協助家庭危機處理，增權家庭因應問題的能力，貫徹以家庭為核心、以社區為基礎的理念，提供全方位福利服務。

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