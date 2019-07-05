移民兒童畫出「人在牢籠中的邊境生活照」　人權團體暴怒：裡面啥世界？

▲移民小孩所繪製的示意圖。（圖／路透）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

美國德州麥卡倫（McAllen）的天主教人權慈善救濟中心（Catholic Charities Humanitarian Respite Center）上週要求剛從美國海關與邊境保衛局（CBP）釋放出的3名移民兒童描繪裡面的生活。圖中竟然出現了移民被關在牢籠裡的畫面。對於這樣的情形，美國邊境保衛局卻有另一番解釋。

這三位移民的小孩，年紀分別為10歲與11歲，在進入救濟中心接受照顧後，救濟中心的人員為了瞭解幼童在裡面的生活，便請他們共同描繪示意圖。一位社工在拿到這些圖之後，便轉交給美國兒科學會（AAP）隨後該協會再轉交給《CNN》。

美國兒科學會的前任理事長克拉夫特博士（Dr. Colleen Kraft）表示：「會有這樣寫實又可怕的圖像出現，讓我們了解到這些孩童在裡面經歷了什麼，他們覺得好像活在監牢裡面。」美國兒科學會一直努力想要解決這樣的問題，並不斷的向美國海關與邊境保衛局提出拘留處兒童照養的建議，但是根據克拉夫特博士的說法，在幾次的會面之後，都沒有得到實質的結論。

針對上述事件，美國海關與邊境保衛局的人員卻表示：「其他的醫生應該不會認同美國兒科協會對於移民小孩健康問題的看法，在我們這裡，也有非常資深的兒科醫師。」2日時，邊境保衛局的副局長向外媒表示：「此機構的醫療品質到相當優秀，有高達140個醫療小組在現場待命。」

雙方各執一詞，美國邊境保衛局認為他們已經盡了最大努力在照顧移民之子，但是克拉夫特博士表示：「這將會是美國歷史上黑暗的一章節，因為他們對移民的小孩非常殘忍，我很好奇有哪個國家會這樣對待小孩。」