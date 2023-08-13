當眾脫褲！短髮妹蹲水溝「下空解放」屁股被看光　全場傻了

▲短髮女路邊便溺掀譁然。（圖／翻攝自爆料公社APP）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這居然是在台灣發生！完全超乎我的想像惹～」有網友在爆料公社APP貼出影片，拍下一位短髮妹蹲在路邊水溝蓋上解放的畫面，讓眾人都傻眼，「只要你不尷尬，尷尬的都是別人」、「就算再怎麼急，也要看看場合」、「這是市區吧！呃……」、「這484喝醉了？」

影片中，該名女子已是「解放」狀態，下身全空地蹲在路邊水溝蓋上，還一邊滑著手機，過了大約5秒，短髮女緩緩起身，將黑色丁字褲直接拉上，然後穿上褲子後，就往前面等著她的計程車跑去，上了車閃人。

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貼文曝光引發譁然，「我遇過在百貨公司門口拉屎的」、「整個世界都是我的廁所的概念」、「這是喝茫了還是吃多了」、「好好找間廁所再上有那麼難嗎？」還有人不禁直呼噁心，「解放後沒有擦一下？」「不用擦的嗎」、「我在意的是她為什麼沒有擦？」

不過，也有人質疑，「是不是故意拍的？像安排好的，鏡頭一點也沒歪」、「感覺是故意被拍的。」另外，還有人提到，「隨地便溺罰款6000（元）。」事實上，隨地便溺行為確實違反《廢棄物清理法》第27條規定，依同法第50條規定，可處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。