鈔票掉進水溝蓋怎麼撿？內行教4步驟完美處理　全場見詳解笑翻

▲鈔票掉進水溝如何處理，有內行人給出詳細解決辦法。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



網搜小組／柯振中報導

為了讓積水能夠快速消退，台灣的馬路設有許多排水溝。不過，一名男子日前走在路上，看見了排水溝裡面躺了數張鈔票，讓他不進吶喊「我看得到你，卻得不到你」，而後來也有內行人教導4招完整取出鈔票，詳細步驟曝光後，讓全場笑了出來。

這名男子在「路上觀察學院」分享照片，當時他經過一處排水溝，看見了裡面躺了許多張鈔票，卻不曉得該如何取出，讓他忍不住悲喊，「我看得到你，卻得不到你…遙遠的距離莫過於此了…。」

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從照片當中也可以看見，排水溝裡面有許多紅通通的百元鈔票，粗估至少有超過500元的價值，不過水溝的上面有層蓋子封印著，因此只能看著鈔票興嘆，而不能有任何動作。

對此，也有內行人教導取出鈔票的步驟，一共分為4個階段，分別如下：

一、準備繩子或鐵絲

二、口香糖或拿物品塗上糨糊膏

三、綁到繩子或鐵絲上

四、最後請怪手挖開蓋子，然後用手撿起來

看起來內行人相當認真在分析，似乎真的有辦法解決，沒想到最後竟是請怪手來處理，讓網友們忍不住笑了出來，「能不能直接跳到4就好」、「5. 自己努力上班賺錢（此為最實際的方法）」、「這故事告訴我們，不要在水溝蓋上面掏口袋」、「我還以為是認真的，結果是來浪費我時間，譴責。」