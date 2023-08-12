自救互助共創安全　基隆仁愛區演練大規模防災對策

▲基隆市仁愛區長李昆達參與防災工作坊。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市仁愛區龍門里於11日舉辦「自主防災社區兵棋推演工作坊」，活動由仁愛區長李昆達帶領區公所同仁，與龍門里長林宗益防災志工團隊，以及警察局第一分局南榮路派出所、消防局仁愛分隊、衛生局仁愛區衛生所等25名防救災夥伴參與。「我不要跑啦！住這十幾年了從來沒發生過災害！」現場演示民眾與南榮路派出所勸導撤離的各種心理反應，透過演練與里民溝通災害風險觀念。

基隆市消防局表示，本次工作坊以大規模災害為主題，探討如果連政府機關的行政機能也遭重創失能，政府如何快速復原。社區如何啟動自主防災機制，並透過民間力量協作，爭取第一時間自救與互助，建立安全永續家園。

▲基隆市仁愛區推演大規模災害的自主防災機制。



仁愛區長李昆達指出，目前防災工作面臨到複雜多變的災害情境，平時更要做好充足準備，掌握應變之道。透過兵棋推演和實際演練，可以更深入了解應對災害所需要的措施。此次演練涵蓋重要議題，在大規模災害發生時，政府也可能需要緊急復原，各單位「備援應變中心」要及時啟動，確保政府機關業務持續運作機制（BCP）。

產業發展處表示，生命安全永遠是第一順位，感謝里長林宗益平時對里鄰勤訪與關懷。當有警戒發布時請里民配合區公所及警消人員進行避難，對於獨居長者、行動不便或有特殊需求的民眾，因為撤離需要更多時間，一定要給自己時間來提早依親或預防性撤離。

▲基隆市消防局急救操作訓練。

仁愛區衛生所護理長董佩綺分享，受到全球暖化與氣候變遷的影響，不僅是劇烈天氣事件如降雨所帶來的淹水和坡地災害的挑戰。同時高溫所帶來的影響也不容小覷，高溫環境下一定要「隨時補充水分和適當的降溫」，同時也鼓勵生活中減少高油炸、相對燥熱的飲食習慣保持健康的生活。

中華科技大學洪志評教授呼籲，無論是民眾日常活動，還是防救災夥伴協作各項社區的工作，都應該以「安全」為第一考量，要先能自救才有餘力救人！對於土石流潛勢區域的擋土設施，洪教授也強調工程設計有一定的標準和限制，做好「學會自救、災情通報、拉封鎖線」的自主防災機制，效果更勝於硬體設施。如果發現鄰近的工程設施有異樣，也應該立即通報請相關單位會勘和處理。

▲里民參與自主防災工作。

消防局仁愛分隊也特別到場指導志工夥伴推廣CPR與AED操作，牢記簡易急救法「叫、叫、壓、電」的步驟，掌握CPR「用力壓、快快壓、胸回彈、莫中斷」的按壓技巧，熟練AED「開、貼、插、電」的操作步驟。甚至在通報119時還可以同步透過護理師線上指導DA-CPR（Dispatcher-Assisted CPR），提高CPR操作的效果。透過持續的練習和體驗，在關鍵時刻就可以保持鎮定，挽救回周遭朋友的寶貴生命！