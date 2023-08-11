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為了300萬！撂球棒隊叫囂開砸　彰化前議員被起訴

▲彰化蔡姓前議員涉妨害秩序案。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化蔡姓前議員捲入土地糾紛案。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名蔡姓前縣議員捲入一筆土地糾紛案，檢方指出，蔡4年前向陳姓地主買地先付了300萬元訂金，但事後雙方土地買賣未成，地主也開立本票作為擔保，並約定待土地轉賣完成再返回定金，蔡卻不滿等待時間過久，指示助理撂近20名兄弟往地主家開砸、叫囂；全案今日偵結，檢察官對蔡等人依涉嫌妨害秩序提起公訴。

起訴書指出，蔡於2018年時任議員期間，給了陳姓地主300萬元買土地訂金，後來雙方買賣未果，隔年地主開了一張本票作為擔保，到了2021年地主通知蔡7月可返還訂金，蔡不滿拖延過久，提前在6月18日，傳訊息「沒辦法一次給就不用講」。

▲彰化蔡姓前議員涉妨害秩序案。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化蔡姓前議員捲入土地糾紛案。（圖／ETtoday資料照）

同年6月21日指示助理盧及吳，開車前往陳住處砸屋、又拿出球棒對陳說「你過來試試看、我就讓你死」。7月5日再指示盧、洪再召集13名兄弟，開車前往地主家前場按喇叭、叫囂，讓陳男心生害怕。

蔡在偵訊中只承認盧、林為他辦公室助理，其餘一律否認，他說7月5日當天大家是要去接神，他也坐在車內，要去找陳，並沒有授意要盧做出任何恐嚇情事。全案由檢察官主動偵辦，並由刑大移送。

記者今天也打電話詢問蔡姓前議員，至發稿前電話沒接，無法取得他個人對本案進一步說法。

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