夏威夷野火2020「就曾有預警」！　西毛伊島風險飆破90%

▲夏威夷野火狂燒，累計死亡人數超過80人。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國夏威夷毛伊島（Maui）發生嚴重野火，累計至少造成80人死亡，災情慘重。然而早在2020年就有一份研究報告示警，此次發生野火的拉海納鎮（Lahaina）所在的西毛伊島地區每年發生野火的機率超過90%，更被定義為「極有可能」。不僅如此，該地區的非英語人口比例高達6%，恐因語言不通，影響逃生時的黃金時間。

根據《紐約時報》報導，毛伊島是夏威夷著名的觀光勝地，同時也是毛伊郡4個離島中最大的島嶼，然而一份由專門從事減輕自然災害的公司「傑米卡普蘭諮詢公司」（Jamie Caplan Consulting）2020年所提出的報告中顯示，此次發生嚴重野火的西毛伊島地區是郡內發生野火可能性最高的地區。

▲毛伊島（Maui）的小鎮拉海納（Lahaina）遭野火襲擊。（圖／達志影像／美聯社）



該文件指出，拉海納鎮所在的西毛伊島地區每年發生野火的機率超過90%，被認為是「極有可能」。這個數字遠遠高於毛伊島內的其他6個地區，其發生野火的機率分別為10%到90%。其中拉奈島被認為發生野火的機率最低，僅1%至10%。

這份多達1000多頁的文件稱，「毛伊島地區乾燥多風的天氣加上植物燃料的累積，成為火勢迅速蔓延的原因之一。且隨著氣候變遷，乾旱問題變得更加嚴重，未來野火也會變得更加頻繁。」報告指出，1999年至2019年間，有80起野火直接影響了毛伊島郡，平均每年就會發生4起火災。

▲房屋幾乎被燒毀。（圖／路透）



毛伊郡史上最大的火災是2009年發生在考那卡凱（Kaunakakai）的山火，當時燒毀了莫洛凱島（Molokai）上8358英畝的土地。報告中強調，毛伊郡大部分地區植被茂密，而部分陡峭的背風山坡，因為沒有水氣，更容易發生野火。

從人口分布上看來，西毛伊島的非英語人口接近6%，這可能導致人們在遇到危險狀況時，不能第一時間理解逃難指示，或是影響災民判斷能力。更重要的是，西毛伊島的無車家庭比例是全郡第二高的，接近7%。