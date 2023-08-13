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恐怖離岸流！情侶基隆大武崙沙灘「游不回來」　同天發生3死悲劇

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▲大武崙沙灘外有離岸流，儘管拉起警戒線仍發生悲劇。（圖／基隆市政府）

記者張靖榕／綜合報導

基隆市大武崙沙灘近日成為焦點，一名網友表示和參加過鐵人三項的女友到該沙灘遊玩，兩人卻都險些被離岸流帶走。大武崙沙灘12日連續傳出3起溺水事件，造成3人不幸喪生；6天前新北翡翠灣海水浴場也發生溺水，55歲李男也遭離岸流捲走，藝人張震嶽正巧在現場參與搶救，但仍回天乏術。

原PO在PTT分享基隆大武崙沙灘一天3死新聞，表示自己與女友當天下午4時許也到大武崙沙灘遊玩，下水後往警戒線移動，因兩人都自認水性不錯，而且女友參加過鐵人三項，還有自潛與水肺潛水執照，只要不超過警戒線都沒什麼大問題，但玩著玩著卻被救生員喊「被離岸流送出去了，要趕快回頭。」

原PO表示當下才發現離岸邊已經有段距離，兩人都打算盡快游回去，但離岸流相當強勢，「游不太動加上吃到幾波浪，讓我女朋友有點開始恐慌。」他說女友水上經驗相當多，當下都有些陷入恐慌，連他的安慰都聽不進去，只覺得一直前進不了、不斷吃水、眼睛難以睜開，正當兩人在恐慌當中愈陷愈深時，一名救生員與一名玩立槳（SUP）的男子前來搭救，才驚險將兩人帶回岸上。

▲即／基隆大武崙沙灘傳溺水 1人命危送醫搶救中。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲陳父帶女兒到大武崙沙灘，溺水送醫不治。（圖／記者郭世賢翻攝）

事實上當天同樣在大武崙沙灘，上午11時38分就有一名21歲的喻姓男子溺水，緊急送往基隆長庚搶救無效，被宣告不治；下午1時10分再有一名47歲卞男溺水，同樣回天乏術。原PO與女友上岸之後，晚間6時40分，從台中帶6歲女兒北上的42歲陳父，也在同一地點溺水搶救無效，女兒送醫後則沒有大礙。

距大武崙沙灘一天3死悲劇的6天前，新北李男與家人7日才前往翡翠灣海水浴場戲水，突被浪捲帶離岸邊約10公尺遠，警消雖緊急將李男救起，但當時已無生命跡象，現場參與搶救的人員中，還有知名藝人張震嶽，不幸的是李男送醫後仍宣告不治，同樣也是因離岸流發生的憾事。

▲新北市萬里區翡翠灣海水浴場溺水。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北萬里翡翠灣海水浴場6天前才發生憾事。（圖／記者郭世賢翻攝）

原PO真心建議，「大家可以花幾分鐘了解一下離岸流」，他與女友證明了即便水性很好、會游泳的人，仍有可能因「不理解」出事。他說若理解的話，就不會在「沒浪花的地方玩水」，也不會在遇到前進不了時因不知道原因而陷入恐慌，「希望大家到海邊玩的時候真的要多注意，特別是不要像我們一樣覺得自己會游泳就放鬆警戒。」

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