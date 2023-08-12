快訊／大武崙沙灘「1天3溺斃」水域緊急關閉！市長謝國樑說話了

▲大武崙沙灘12日發生3死意外，周邊水域緊急關閉1周。（圖／基隆市政府提供）



記者郭世賢、柯振中／基隆報導

基隆市大武崙沙灘12日傳出3起溺水事件，總共造成3人不治身亡。對此，基隆市長謝國樑12日宣布，為了調整水域安全、救援規劃，大武崙沙灘周邊水域將暫停開放一周，待研擬相關管理辦法後再開放。

謝國樑說明，市府團隊思考再三，認為大武崙沙灘的周邊水域安全、救援規劃需要調整，以避免類似憾事再度發生，因此將暫停開放一周。

謝國樑還說，市府會重新研擬相關水域管理辦法、提高民眾安全層級，等到重新規劃充分以後，才會再行開放。

大武崙沙灘12日連續傳出3起溺斃事件，21歲喻姓男子上午11點點多玩水時不慎溺水，救難人員11點38分獲報趕抵現場，將人送往基隆長庚搶救，遺憾的是經過約一小時的搶救，喻男仍不治身亡。

直到下午一點多，警方再次接獲通報，47歲卞姓男子在大武崙沙灘溺水，但卞男被送往基隆長庚搶救後，下午3點35分仍宣告不治。

至於第三起事件，則是42歲陳姓父親，帶著6歲的陳姓女兒到大武崙沙灘戲水，玩香蕉船卻意外翻覆，導致2人溺水。雖然2人都被緊急送醫搶救，但陳姓男子仍舊不治身亡，6歲的陳姓女童則是沒有大礙。