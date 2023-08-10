在野黨猛轟財政紀律　鄭文燦6點回擊：台灣債務控管屬國際前段班

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

2024年選舉腳步接近，近來在野黨不斷質疑政府的財政紀律、特別預算舉債疑慮等，執政黨團隊也不斷澄清。行政院副院長鄭文燦10日在臉書做出6點說明，強調近日謠傳「政府多項特別預算舉債」、「特別預算常態化及作假帳」，「破壞財政紀律」，這些完全與事實不符。中央政府的穩健財政，是國際認證，討論財政，應該要以國家預算制度為準，以理性、專業進行討論，才不會誤導民眾。

一、特別預算與總預算均受立法院及審計部監督

總預算是每一年度辦理的常態性預算，特別預算是依預算法及各特別條例規定，因應國家特殊事故或重大政事而編列，由各業務機關評估執行的必要性及急迫性，經行政院核定後送請立法院審議通過後才能執行，也受審計機關審核監督，一切遵守法定預算程序，絕無規避監督。

二、特別預算非全數一次舉債，並納入債限管控

特別預算依法採分年或分期編列，外界所稱「特別預算舉債逾2兆元？」，其實是將前瞻、戰機、疫情及海空戰力等特別預算分散在各年度的債務舉借預算數一併計算，實際上預算編列並不是全數一次舉債。且特別預算與總預算一樣，都是依公共債務法及財政紀律法規定，全數納入計算長期債務，管控債務存量，並沒有規避舉債上限，也不可能作假帳。

三、近年中央總決算持續賸餘，有助蓄積財政能量

中央政府持續開源節流，連續6年總決算歲入歲出有賸餘，2018年起原編列舉債預算數均未舉借，每年全數執行債務還本，更適時增加還本，減少債務累積，2019、2021及2022年分別增加還本50億元、350億元及540億元，合計總預算實質還本達5,227億元。

四、有效運用政策及債務控管，維持經濟成長動能，債務比率下降

近年中央財政狀況維持穩健，長期債務比率已逐年下降至2019年底29.6%，2020年起因應疫情，各國皆採擴張性財政政策，我國為了因應國內外環境變動與挑戰，編列特別預算以舉債支應，因受惠總決算連續賸餘及持續開源節流，且有效債務控管，雖長期債務增加，但長期債務比率呈下降情形，2022年底降至29.3%，今年7月底實際數來到27.2%。

從陳水扁前總統、馬英九前總統以及蔡英文總統3位總統在執政時期增加的長期債務來看：陳前總統的時代是1兆4,923億；馬前總統的時代是1兆7,344億；蔡總統的時代，只有4,350億。平均每年淨增加數也從陳前總統的1,865億、馬前總統的2,168億，下降到蔡總統時期僅607億元。

五、我國債務管理良好，多次獲國際組織高度肯定

2021年及2022年，三大國際信評機構將台灣信用評等調升、給予正向評價，其中標準普爾連續兩年調升台灣評等，肯定台灣優異的財政表現。瑞士洛桑管理學院今年6月20日公布的「2023年世界競爭力年報」，台灣躍升第6名，整體排名已經是連續第5年進步；「財政情勢」更從第10名進步到第6名，國際評比不會說謊，大家可以了解，政府持續減少舉債、增加還本，讓台灣財政健全。

六、重大建設成果後代共享，符合代際負擔公平

前瞻基礎建設、新式戰機採購、海空戰力提升及疫後特別預算等，有其必要性。公共建設也能以政府投資方式，帶動國內經濟成長，進一步增加國家稅收、提升財政量能，形成良性循環，因此前瞻建設以舉債籌措財源，其建設資產也會留下來，成為跨世代同享，也造福後代子孫。

最後，鄭文燦強調，與G20國家扣除歐盟本體後的19國比較，台灣一般政府負債比率33.5%，優於美、日、德等主要國家，顯示台灣近年債務管控的表現，在國際上屬於前段班，這是不爭的事實。台灣正在持續進步，請大家不要聽信謠言，誤信錯誤或以偏概全的資料。請國人朋友選擇正確的資訊，國家會持續地向前邁進。