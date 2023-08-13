桃園計程車客運公會　李樹木接任第17 屆理事長

▲桃園市計程車客運公會第16、17 屆新卸任理事長交接。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園市計程車客運業公會第16、17 屆新卸任理事長暨理監事交接典禮」，12日於八德區舉行。市長張善政、議長邱奕勝紛紛出席。張善政表示，疫情期間，計程車客運公會發揮非常大的功用，協助載送民眾就醫、返家隔離及運送防疫物資，扮演防疫的關鍵角色，受到肯定。

因此，感謝呂芳發前理事長任內的卓越領導，任勞任怨、勞苦功高，期盼新任的李樹木理事長接棒後，繼續帶領公會在桃園的公共交通領域中，提供更好的運輸服務。

張市長指出，市府持續改善桃園交通，目前桃園的客運車輛及駕駛都面臨短缺，因此，仰賴計程車會是將來重要的方向之一，市府規劃推動「幸福小黃」，運用計程車撐起偏遠地區的交通接駁，期待未來市府與桃園市計程車客運業商業同業公會互相協助，讓全市2488輛計程車安心營運，共同努力讓桃園的公共運輸更上一層樓。

桃園市議長邱奕勝表示，桃園市計程車客運業商業同業公會為桃園市的交通穩定，付出很大的心力，他特別代表市議會感謝大家的努力。計程車在桃園市扮演非常重要的角色，他與交通局長商討是否能為計程車業爭取更多友善福利，包括市長特別提到的「幸福小黃」計程車，市議會會全力支持，配合市府推動更多好的交通政策。

包括桃園市議長邱奕勝、市府交通局長張新福、八德區長蔡豊展、桃園市計程車客運業商業同業公會理事長李樹木、前任理事長呂芳發等皆一同出席。