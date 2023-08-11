壽司名店遭指「用過期食材」！衛生局稽查結果曝　3缺失限期改善

▲花蓮壽司名店爆出疑用過期鮪魚罐頭，衛生局稽查結果出爐。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者柯政誟、戴若涵／花蓮報導

花蓮縣一間知名壽司店遭消費者在網路上質疑，表示該店疑似使用過期鮪魚罐頭。花蓮縣衛生局得知蕭溪後，隨即調派人員到場稽查，發現鮪魚罐頭其實並未過期，僅是因為業者分裝時，沒有更改攪拌容器上的效期標籤，另外，現場查有3項缺失，應於月底前改善完成。

有網友9日在臉書社團「爆料公社」中發文，表示她於7日到花蓮知名壽司店的總店消費，與男友坐在吧檯的位置，沒想到用餐快結束時，卻發現該店「食材過期卻繼續使用」，裝有鮪魚的容器上，有效期限寫著「2023/8/6」，已過期一天。

女網友指出，當下她向店員反映「今天已經8/7了」，對方僅愣了一下回答，「呃⋯不好意思」，且除了鮪魚罐頭外，起司片、番茄的標籤也都已過有效期限，只是因為角度問題，她不方便拍照，以上種種令她越想越不妥，上網查詢發現，該壽司店曾發生過食物中毒事件，讓她忍不住質疑店家內部流程有問題，決定PO出爆料文。

▲女網友PO文，同時附上鮪魚罐頭的照片。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

花蓮縣衛生局發現該篇貼文後，隨即蒐集資料並調派人員，於10日下午4時40分到場稽查。經查該食材鮪魚罐頭有效期限為2025年5月26日，尚在期限內，業者將分裝置於容器，以利攪拌，只是未將攪拌容器原效期標籤更新，輔導業者應依「食品良好衛生規範準則」落實自主管理，確認其產品原物料及分裝效期之標示正確性。

花蓮縣衛生局另外在現場發現3項應改善缺失，包括「後門紗窗破損」、「地板破損不平」、「部分廚工未能提具一年內體檢報告」等，要求業者應於31日前改善完成。