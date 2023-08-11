花蓮秧田良品生產有機豆奶　通過有機農糧加工品驗證

▲秧田良品的迷迭香有機豆奶，原料百分之百取自於花蓮嚴選1號非基改有機黃豆 。（圖／秧田良品提供，下同）

記者陳崑福／花蓮報導

花蓮秧田良品出產的迷迭香有機豆奶，是全國首創國產有機迷迭香結合有機豆奶的健康飲料，已通過台灣有機農糧加工品驗證，確認無添加防腐劑，不含人工香料及色素，不含抗生素、吃得安心、安全、放心，是最健康的植物奶。

君達集團創辦人尹純綢指出，地球暖化，綠色低碳巳成顯學，秧悦積極推動「綠色旅遊、綠色餐飲」，一本初衷以「愛地球，吃有機，更健康」岀發，秧田良品出產的迷迭香有機豆奶，原料百分之百取自於花蓮嚴選1號非基改有機黃豆及君達有機農場種植的有機迷迭香。

且是秧悦美地渡假酒店指定的有機健康植物奶，喝得到豆奶的濃純香，而且無色素無添加物，不含農藥、不含重金屬、不含黃麴毒素，喝起來風味獨特沒有負擔，營養保健康，而且，相較於牛奶，根據英國牛津大學研究報告，平均一杯牛奶(200ml)產生的溫室氣體，是植物奶的3倍，需要使用土地面積約為植物奶的10倍，因此喝植物奶是低碳生活方式。

此外，迷迭香有機豆奶低GI，富含大豆卵磷脂，鈣質含量高，迷迭香本就具有舒緩身心提神醒腦的作用，加上有機豆奶，適合全家人每天飲用。

秧悦有機迷迭香豆奶目前除了在秧田良品網站販售，其他大型購物網站如Momo、蝦皮、PChome等均有販售。