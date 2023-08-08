花蓮特搜小隊長蔡璽鈞瑞士受訓猝死！享年43歲...留下5歲和9歲孩

▲蔡壐鈞前往瑞士參加訓練驚傳猝死。（圖／翻攝蔡壐鈞臉書）

記者黃彥傑、王兆麟、劉人豪／綜合報導

為精進救災技能，花蓮縣消防局特搜大隊推出2支隊伍35人，於8月5日分別前往瑞士以及新加坡參加專業訓練，而前往瑞士參加參加公路隧道災害救援訓練的小隊長蔡璽鈞，當地時間8月7日早上8時20分(台灣時間8月7日下午2時20分)猝死於房間床上，後續將由當地警方調查釐清死因。

蔡璽鈞過往曾執行鋸山總鋪師山難、太魯閣磐石山墜谷、台八線151K慈雲橋重機墜谷、錐麓路古道墜谷百米、台八線123K金馬隧道墜谷等任務；火災搶救執行吉安鄉海岸路工廠、七星柴魚博物館、壽豐米棧宏華寺等A1、B1等重大火災案件，並擔任消防局新生、救助、火搶、義消特搜訓練，多項訓練授課教官。

▲特搜大隊前往瑞士訓練現場狀況。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

特搜大隊抵達瑞士(以下為當地時間)後，8月6日入住當地飯店，8月7日早上8時20分，同寝室同仁準備返回房間整理裝備時，發現蔡璽鈞狀況有異無心跳、呼吸，立即以AED及CPR急救並通知救護車，8時30分當地救護車抵達，改由隨車2名醫生接手處置。9時20分急救無效後，現場醫師表示不送醫。

後續瑞士警方將遺體送至蘇黎世大眾醫院作解剖確認死亡原因，蔡璽鈞家屬因故無法前往當地處理，委託並授權特搜大隊長全權處理後續相關事宜。

據了解，43歲蔡璽鈞於2012年畢業，畢業後就在花蓮服務，於消防單位服務11年，已婚有兩名小孩，分別為5歲和9歲 ，目前任職吉安特搜隊小隊長，8月5日到8月19日至瑞士隧道搶救訓練，事發後家屬同意將在瑞士火化後攜回，後續由率隊前往瑞士的代理局長吳兆遠協助處理後事。