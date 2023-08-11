線西今晚送肉粽路線曝光！生人迴避　彰化5個月內12場

▲彰化線西今天深夜送肉粽。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化又要「送肉粽」了！時間就在今(11)日深夜，已知這是彰化縣5個月以來的第12場送肉粽，伸港小鎮也貼出公告路線，將沿塭仔車牌旁農路、左轉台17線往南到番雅溝再右轉往海邊，po文者呼籲民眾非必要請勿逗留，以防沖煞。

伸港小鎮今天有民眾貼出送肉粽公告，線西鄉有多位村長證實這個消息，今天晚上10點路線沿塭仔車牌旁農路、左轉台17線往南到番雅溝再右轉送煞出海。

▲「伸港小鎮」貼出公告線西今天深夜送肉粽。（圖／翻攝自伸港小鎮）

沿路有經過自家，怎麼辦？貼文民眾說，傳統習俗門前放倒放竹掃把或是一般掃把！避煞、驅煞即可，送煞儀式為家屬祈求「亡者安息、存者安心」，在送煞時間請民眾盡可能不要外出，此時段盡量避開該區域。

彰化縣從3月5日起至今已知對外公告就有12場送煞，3月(5日、15日、20日和美、10日大村)、4月(6日北斗、14日、19日和美)、5月及7月在和美及伸港就佔了3場、日前在永靖也舉辦送煞，再加上今天將於線西舉辦共有12場。其中和美就佔一半。

縣議員賴清美說，「送肉粽」固然可以安定人心，也希望政府正視這個問題的嚴重性，呼籲民眾若有委屈一定要找人傾訴，可以利用政府專線去請求幫忙協助，千萬不要厭世，總是人活著才有希望。

▲送肉粽時可將掃把倒立擺放在屋外。