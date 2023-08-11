　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

線西今晚送肉粽路線曝光！生人迴避　彰化5個月內12場

▲彰化線西今天深夜送肉粽。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化線西今天深夜送肉粽。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化又要「送肉粽」了！時間就在今(11)日深夜，已知這是彰化縣5個月以來的第12場送肉粽，伸港小鎮也貼出公告路線，將沿塭仔車牌旁農路、左轉台17線往南到番雅溝再右轉往海邊，po文者呼籲民眾非必要請勿逗留，以防沖煞。

伸港小鎮今天有民眾貼出送肉粽公告，線西鄉有多位村長證實這個消息，今天晚上10點路線沿塭仔車牌旁農路、左轉台17線往南到番雅溝再右轉送煞出海。

▲彰化線西今天深夜送肉粽。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲「伸港小鎮」貼出公告線西今天深夜送肉粽。（圖／翻攝自伸港小鎮）

沿路有經過自家，怎麼辦？貼文民眾說，傳統習俗門前放倒放竹掃把或是一般掃把！避煞、驅煞即可，送煞儀式為家屬祈求「亡者安息、存者安心」，在送煞時間請民眾盡可能不要外出，此時段盡量避開該區域。

彰化縣從3月5日起至今已知對外公告就有12場送煞，3月(5日、15日、20日和美、10日大村)、4月(6日北斗、14日、19日和美)、5月及7月在和美及伸港就佔了3場、日前在永靖也舉辦送煞，再加上今天將於線西舉辦共有12場。其中和美就佔一半。

縣議員賴清美說，「送肉粽」固然可以安定人心，也希望政府正視這個問題的嚴重性，呼籲民眾若有委屈一定要找人傾訴，可以利用政府專線去請求幫忙協助，千萬不要厭世，總是人活著才有希望。

▲彰化線西今天深夜送肉粽。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲送肉粽時可將掃把倒立擺放在屋外。

ET快訊
勞工薪資平均48K　專家：只買得起562萬的房
重機騎士遭猛撞身首分離亡！女駕駛落跑：想早點回家
陸團客來台旅遊解方　總統府拋：從「第三地來台觀光」優先實施
生人迴避！彰化今晚「送肉粽」　路線曝光
四川11大媽堅持「水上跳廣場舞」較美！10秒後全被大水沖走釀
周末還有雷陣雨！　「朵拉」最快明成8號颱
年輕女食腦變形蟲奪命　桃園3泳池業者複查不合格挨罰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

釋憲判決再替毒販鬆綁！　販賣第1級毒品無期徒刑起跳違憲

23歲重機騎士遭猛撞！「身首分離」慘死　女駕駛落跑：想早點回家

線西今晚送肉粽路線曝光！生人迴避　彰化5個月內12場

身障者停「殘障車位」挨罰！打官司抗罰又吞敗　原因竟是因為機車

快訊／高雄民宅火警！疑地下室電線走火竄1樓　屋主夫妻送醫　　

「阿宏3.0」女研究生神似李多慧　驚魂過後找妹妹繼續遊高雄

香港遊客墾丁南灣游泳「被潮流捲到外海」　受訓消防員緊急救援

快訊／「88會館首腦」郭哲敏涉洗錢217億　法院裁定羈押禁見

快訊／午後強降雨　板橋大觀地下道「積水半個輪胎」封閉

手遊《魔力寶貝M》營運3年就結束！玩家砸35萬買道具打水漂怒告

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

師秀特殊才藝把「8→啵」　完美唸完順口溜學生驚呼

茵聲曝分手劉書宏主因「我心眼太小」！　遭小S逼問「他劈腿？」：跟大家都友好

IDF戰機引擎起火迫降　空軍：飛行員處置得宜

豪雨衝擊雙北「水淹半輪高」　民眾、員警冒雨推車畫面曝

阿金進籠當模特兒「以為被關」　頭低低眼神逐漸哀怨...媽笑翻

釋憲判決再替毒販鬆綁！　販賣第1級毒品無期徒刑起跳違憲

23歲重機騎士遭猛撞！「身首分離」慘死　女駕駛落跑：想早點回家

線西今晚送肉粽路線曝光！生人迴避　彰化5個月內12場

身障者停「殘障車位」挨罰！打官司抗罰又吞敗　原因竟是因為機車

快訊／高雄民宅火警！疑地下室電線走火竄1樓　屋主夫妻送醫　　

「阿宏3.0」女研究生神似李多慧　驚魂過後找妹妹繼續遊高雄

香港遊客墾丁南灣游泳「被潮流捲到外海」　受訓消防員緊急救援

快訊／「88會館首腦」郭哲敏涉洗錢217億　法院裁定羈押禁見

快訊／午後強降雨　板橋大觀地下道「積水半個輪胎」封閉

手遊《魔力寶貝M》營運3年就結束！玩家砸35萬買道具打水漂怒告

快訊／18:24高雄市發生規模4.2地震！深度僅5公里　最大震度3級

快訊／11縣市豪大雨特報！對流旺盛雨彈狂炸　最新警戒區域曝

確診後首度亮相！盧秀燕抱病出席「女性縣市長聯盟」　曝身體現況

旅行業「不爽沒陸客」嗆上街　陸委會：陸方一再拒絕我方提議

2023世界客家博覽會開幕　張善政：歡迎來桃園體驗客家文化

樂天桃猿找高塩將樹等3位自培投手　沈鈺傑談善化左投潛力

陳建仁：開放旅外陸客優先來台觀光　近期定案

客機高空急墜10秒！乘客「像坐雲霄飛車」狂禱告　離海面剩230公尺

「一周規定愛愛3次」沒達標...老公暴怒！人妻哭：壓力很大

富二代朋友邀請當伴娘！女見「先付32萬」條件超心寒　結局曝光

黑猩猩借攝影師手喝水　結束還幫洗手超窩心❤

社會熱門新聞

阿宏3.0！正妹女研究生約遊高雄被丟包

即／馬國畢酒駕「新北一路開回南港」　酒測值曝

北屯色男「求哄睡」她心軟入房　慘遭性侵3次

即／貢寮貨櫃車碰撞機車！　騎士「鮮血流滿地」慘死

幼兒園男師染指6女童　園長護淫兒：被警刑求逼供

內湖少女墜防火巷搶救不治　父母淚崩無法接受

快訊／馬國畢道歉了！　90度鞠躬

外送員酒駕騎新車　它秒變2年中古車

即／北市內湖「15歲少女墜樓」！　無呼吸心跳送醫搶救

即／男倒新北自行車道全身血亡！機車在橋上

正妹刺青師遭男友家暴癱瘓臥床

苗栗外籍性工作者染愛滋　衛生局籲尋芳客快篩檢

錢帥君男友「女密友」自稱老闆娘供內帳　政商剉咧等

馬國畢酒駕遭攔查畫面曝！坦承餐敘喝威士忌　

更多熱門

相關新聞

高校旁25棵路樹遭斷頭！兇手是隔壁里長

高校旁25棵路樹遭斷頭！兇手是隔壁里長

超誇張！彰化員林市崇實高工後方25棵人行道路樹昨天中午無端遭斷頭，竟然連公所及校方對如同砍樹的修剪路樹都一頭霧水，三和里長吳權勝才坦承是他僱工人修剪，因為有接獲里民反映路樹危及路人安全；更扯的是，該區又不是他轄區，而是在新興里，民眾見到遮蔭的路樹被砍，直呼「真的太殘忍、粗暴」。

被騙400萬「全是借來的」婦慘哭

被騙400萬「全是借來的」婦慘哭

彰化女「同地點詭異落河」　警消搶救不治

彰化女「同地點詭異落河」　警消搶救不治

國道翻覆駕駛爬出車外　 「牠」也可愛探頭

國道翻覆駕駛爬出車外　 「牠」也可愛探頭

女鄉長被對手提「當選無效」　真相曝光

女鄉長被對手提「當選無效」　真相曝光

關鍵字：

彰化線西送肉粽賴清美

讀者迴響

熱門新聞

馬傑森前女友「被讚比林襄正」　本人首發聲！

台鋁秀泰影城停業　商場怒控：欠數千萬

真的掰了！花旗宣布「刪除粉絲團」

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

阿宏3.0！正妹女研究生約遊高雄被丟包

即／馬國畢酒駕「新北一路開回南港」　酒測值曝

你有領到？最新勞工「平均薪資」曝

18歲高中生繼承爺爺房產！為買機車半價賤賣

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

他送飲料幫插吸管　被女同事偷倒掉

14歲網紅Lil Tay沈默一天：被駭

台妹港鐵月台換衣秀爆乳！　身分曝光「私照超有料」

今年鬼月非常兇！命理師點名3星座個性不改易出事

「這1年出生的人」吃牛肉會衰！她算命傻了

北屯色男「求哄睡」她心軟入房　慘遭性侵3次

更多

最夯影音

更多
真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴
遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面