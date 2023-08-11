付費按摩椅「攻佔」陸高鐵站、電影院　民眾無奈：能不能離開

▲山東泰安高鐵站內擺放了大量按摩椅。（圖／齊魯晚報）

記者蔡儀潔／綜合報導

付費按摩椅「席捲」大陸高鐵站、電影院等公共場所，山東泰安高鐵站近日就有民眾投訴，暑期客流量大，但9成座位都是按摩椅，普通座椅不足，不少人席地而坐。無獨有偶，「按摩椅能不能離開電影院」的話題亦在網路引發熱議。

據《齊魯晚報》報導，有旅客近日表示，泰安高鐵站這麼大的客流量，普通座椅數量明顯不足，「為什麼要把多數普通座椅換成按摩座椅？」

報導指出，10日在候車區南區，共有6排按摩椅，其中5排為普通按摩椅，1排是高級按摩椅；高級按摩椅共16個座位，按摩消費的只有2位旅客。粗略統計，整個候車廳內近500個座椅只有60多個普通座，其餘全為按摩椅。

▲有民眾認為，按摩椅相對寬大，占用面積比普通椅子多。（圖／齊魯晚報）

現場按摩椅品牌是「摩享樂」，寫著「免費入座，掃碼按摩」的字樣，通過掃描普通按摩椅的QRcode得知，按摩套餐分為三個等級，按摩10分鐘最低8.8元（人民幣，下同，約新台幣40元）；高級按摩椅最低15元15分鐘，最高30元45分鐘。

一名坐在地上的青島旅客指出，普通座應該要多於按摩座，因為按摩椅相對寬大，占用面積比普通椅子多，多加一張按摩椅就要撤掉相應的普通椅子，擠佔的是公共候車資源。

另一位旅客表示，「不按摩的時候，座椅內的按摩突出點非常不舒服，硌人後背，不適合久坐候車。」對此，泰安站工作人員表示，「我剛才也請示上級單位了，目前，我們無法答覆。」

除高鐵站外，電影院的按摩椅占比亦不斷擴大。據《中國新聞週刊》報導，「按摩椅能不能離開電影院」的話題引起網友熱議，一部分民眾認為，「這按摩椅要是完全不動，也就忍了，可那種時不時突然就動起來兩下的，怪嚇人的。」另一部分人則表示，「電影院的按摩椅真的很舒服 誰懂」。

江蘇省消保委認為，共享按摩椅應合理佈局，同時電影院等場所應當提前對消費者進行告知，讓消費者可以自主選擇啓用相關的功能。此外，共享按摩椅的維修和清潔，相關的公司要擔責，無人服務、責任不可無人。