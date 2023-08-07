「按摩椅離開電影院」呼聲再起　陸專家：這屬於「綑綁式消費」

▲大陸已有四五百家電影院安裝按摩椅墊，專家說這屬於一種「綑綁式消費」。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

「按摩椅離開電影院」的呼聲再次在網路上引起熱議。據大陸媒體報導，如今大陸已有四五百家電影院安裝按摩椅墊，其中北京就佔了30多家。專家表示，這屬於一種「綑綁式消費」，侵犯了消費者的知情權和選擇權。

專家表示，消費者應該有權自主選擇需要的服務，而不是被強制性地購買一些並不需要的服務。這種行為違背市場經濟的基本原則，也損害消費者的利益和權益。

據觀眾們的反饋，一些電影院的按摩椅會突然動起來，這種突如其來的動作給觀眾帶來驚嚇，嚴重影響了他們對電影的投入。尤其是這種按摩椅通常被放置在電影院最佳的座位區域，而觀眾在購買票時並沒有得到相應的提示。因此，在觀賞電影時，觀眾們更希望能提前知道哪些座位上有按摩椅，以便能夠避開這些位置。

此外，觀眾們還抱怨按摩椅過硬，按起來不舒服，即使不使用按摩功能也會感到不適。而且按摩椅在運行時會產生噪音，對於一些安靜的電影會造成干擾，影響觀看電影的體驗。更為嚴重的問題是，電影院的按摩椅存在安全問題，觀眾的頭髮有可能被捲入其中，導致傷害。

因此專家呼籲，相關部門應該加強對這種捆綁消費的行為進行監管，保障消費者的知情權和選擇權。同時，消費者也應該提高自我保護意識，增強辨別能力，避免被商家誤導和欺騙。