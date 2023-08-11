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社會 社會焦點 保障人權

宜蘭冬山慈濟祖宮違建超大新廟　2罰、4停工不怕！縣府今強拆

▲▼宜縣府11日派機具，拆除冬山慈濟祖宮巨大違建新廟。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜縣府11日派機具，拆除冬山慈濟祖宮巨大違建新廟。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭冬山慈濟祖宮在相鄰農地，興建樓地板面積5700平方公尺、目前只完成建築主體的新廟，因屬在特定農業區農牧用地上的違建，宜縣府經2次開罰、4次停工，廟方仍未停工及拆除建物，縣府11日進行強制拆除，預計「拆到不堪使用」。拆除之前，廟方將神明請進新廟主體內想阻擋拆除，但仍被拆。

宜蘭縣府表示，2020年民眾檢舉冬山慈濟祖宮在相鄰農地未經許可即動工新廟，經查，違章建築座落於特定農業區農牧用地上，經縣府農業處認定農地非農用移請地政處依違反區域計畫法裁罰2次各30萬元，並依區域計畫法移送法辦。

▲▼宜縣府11日派機具，拆除冬山慈濟祖宮巨大違建新廟。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜縣府11日派機具，拆除冬山慈濟祖宮巨大違建新廟。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

有關違反建築法部分，經冬山鄉公所針對施工中違章建築物依法查報，縣府建設處依違反建築法開立違建拆除處分書，依法應予拆除。另針對施工中違章建築部分，經冬山鄉公所勒令停工4次不從，縣府建設處依建築法移送法辦2次。案經宜蘭地方法院判決違建人有期徒刑6月，緩刑3年，向公庫支付30萬元。

縣政府雖已公告多次勒令停工，且違建人亦承諾於今（2023）年1月27日前自行拆除，惟非但未自行拆除，現場仍持續施工，公然挑戰公權力，視法律為無物，縣政府遂依建築法及違章建築處理辦法執行強制拆除。

建設處表示，縣府非常重視宗教信仰與活動，如位於非都市土地農牧用地有辦理合法寺廟設立需要者，應依「監督寺廟條例」、「辦理寺廟登記須知」、「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」、「宜蘭縣非都市土地申請變更為宗教使用事業計畫審查作業要點」等規定提出申請，以合法使用寺廟空間，並確保信眾生命財產安全。

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