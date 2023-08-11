快訊／國家警報狂響！大雷雨狂炸5縣市　山區暴雨轟4地　

記者李姿慧／台北報導
西南風帶來水氣，午後大雷雨開轟，氣象局今(11日)下午13時35分針對台北市、新北市、新竹縣、桃園市、苗栗縣發布大雷雨訊息，雨勢將持續1小時，氣象局也對新竹縣橫山鄉、新北市石碇區、新北市新店區、新北市坪林區等4地發布災防告警，示警留意山區暴雨。
▲午後部分縣市下大雨或雷雨。（資料圖／記者周宸亘攝）
氣象局今(11日)下午13時35分針對新竹縣、桃園市、苗栗縣發布大雷雨訊息，持續時間至14時30分；另13時38分針對台北市、新北市也發布大雷雨訊息，持續時間至14時45分。氣象局提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
同一時間，氣象局也對新北市石碇區、新北市新店區、新北市坪林區、新竹縣橫山鄉等發布山區暴雨災防告警。
氣象局針對新竹縣油羅溪(雞油樹下區域)、新北市南勢溪(紅河谷至龜岩寶島區)、新北市永定溪(石碇蚯蚓坑)、新北市石碇溪(石碇淡蘭吊橋)、新北市逮魚堀溪發布山區暴雨災防告警，持續時間至15時35分到38分。
示警此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，需留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
▲▼氣象局針對台北市、新北市、新竹縣、桃園市、苗栗縣發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）
大雷雨即時訊息示警區域
台北市：文山區、南港區
新北市：新店區、汐止區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區示警區域
桃園市：大溪區、龍潭區、復興區
新竹縣：竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉
苗栗縣：南庄鄉、三灣鄉、獅潭鄉
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