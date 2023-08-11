快訊／國家警報狂響！大雷雨狂炸5縣市　山區暴雨轟4地　

馬國畢被依公共危險罪現行犯逮捕移送台北地檢署，檢察官複訊後諭令無保請回，馬國畢在大批媒體面前，雙手合十不斷道歉，表示自己「犯了一個非常低級的錯誤」。他在臉書深切道歉，「真的非常非常非常的對不起！我做了這樣不可原諒的事情，不該喝了酒開車的，很懊悔自己的行為，沒有自律以身作則，我會徹底反省自己，保證不再犯！」