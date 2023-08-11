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比以前還快！老高道歉新片「2天破230萬」　路人心得：被圈粉

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

▲老高被指控抄襲，但人氣似乎更高了。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTube頻道「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」日前遭指控抄襲，9日晚間他們上傳新影片，影片封面為「鄭重道歉」，不過內容其實是在談論老子，而非回應抄襲風波，引發討論。就有網友10日晚上一看驚呆，「不到2天快破200萬點閱了，速度好像比以前還快」，不禁直呼「這代表什麼意思？」

有網友10日晚間在PTT的Gossiping板問卦，「老高新片2天200萬比以前還快代表什麼？」文中表示，他發現老高的新片，上傳不到2天就快破200萬次觀看數了，「速度好像比前還快，這代表什麼意思？」截至11日上午11點左右，觀看次數已經來到231萬次。

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▲老高宣布以後會加註影片資料來源。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

▲▼老高宣布以後會加註影片資料來源。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉）

▲老高宣布以後會加註影片資料來源。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

貼文曝光後，底下紛紛熱議，「代表他真的是演算法的魔術師，很會用各種技巧博取點閱率」、「他是掌握流量密碼大師」、「越打越紅也不是第一次見到了」、「封面那四個字就能騙一堆人點進去了」、「原本不認識，看一下就被圈粉。」

實際上，老高新片一出，就有人在PTT以「老高這波是不是公關教科書？」為題發文，，老高似乎沒有打算要理會打擊自己的人，依舊做日常更新，「順便用個偽道歉封面噁心一下高黑。」面對指責和質疑，選擇「不受訪不道歉不認錯」，等到黑粉發現打了沒反應，屆時自然會散場，「老高這次公關操作100分吧？」

其他人便留言，「這次的封面是真的強，直接吸引這次事件所有關注者點進去」、「人家只是說書人，又不是寫論文」、「不在乎就贏了」、「要是我有500萬粉絲…我也不會理那些蹭流量的，跟那個人辯論是能增加什麼」，但也有人認為「如果一開始沒發那兩篇文就是100分」、「不會瞬間收攤，但是會減損頻道的壽命。」

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